Ra mắt chatbot giải đáp hàng trăm câu hỏi về sử dụng xăng E10

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 được đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương. Đây là loại nhiên liệu mới, lần đầu áp dụng rộng rãi, nên thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc về loại nhiên liệu này, Báo Công Thương đã xây dựng và đưa vào vận hành một chatbot hỏi đáp về xăng E10.

Chatbot hoạt động dựa trên bộ hàng trăm câu hỏi-đáp do tòa soạn biên soạn và kiểm duyệt, bao quát những vấn đề bạn đọc thường quan tâm, như loại phương tiện nào dùng được xăng E10, cách sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu hay lộ trình bắt buộc chuyển đổi…

Khi bạn đọc nhập câu hỏi, hệ thống tìm trong kho dữ liệu này và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Bên cạnh đó, chatbot cũng gợi ý các câu hỏi liên quan để bạn đọc chọn hỏi và nhận được câu trả lời chính xác, tức thì dựa trên nội dung đã được biên soạn và kiểm duyệt. Việc này sẽ giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và không phải tra cứu nhiều nguồn khác nhau.

Đối với những câu hỏi chưa có sẵn lời giải đáp, chatbot không tự sinh nội dung mà ghi nhận lại để tòa soạn bổ sung, qua đó bảo đảm thông tin cung cấp tới bạn đọc luôn chính thống và hạn chế sai sót.

Chatbot được tích hợp trên Báo điện tử Công Thương tại địa chỉ congthuong.vn và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, sử dụng thuận tiện trên cả máy tính và điện thoại.

Sản phẩm do Tổ công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Báo Công Thương (Tổ công tác 57) tự nghiên cứu, phát triển. Đây là bước thử nghiệm ban đầu, được xây dựng với mong muốn mang đến cho bạn đọc một kênh tra cứu thông tin nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy.

Báo Công Thương cũng đang tích cực ghi nhận sự quan tâm, đóng góp ý kiến của bạn đọc để chatbot ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm hiểu thông tin về xăng sinh học E10.

Trước đó, Báo Công Thương đã ra mắt Chuyên mục "Xăng E10 - Hiểu đúng, dùng tốt" nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, chính thống về xăng E10./.

