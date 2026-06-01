Giá vàng trong nước không có biến động, giao dịch quanh 159 triệu đồng

Sáng nay (1/6), thị trường vàng trong nước không có biến động, tỷ giá trung tâm lại tăng thêm 1 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 10 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 156 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 159 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không có biến động so với chốt phiên trước.

Không nằm ngoài xu hướng, phân khúc vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Công ty Phú Quý cũng niêm yết 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.517 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 143,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.138 đồng/USD, tăng 1 đồng so với phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.084-26.394 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.097-26.394 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.114-26.394 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.100-26.395 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

