Từ 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc

Bắt đầu từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối rộng rãi trên toàn quốc nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch và bảo vệ môi trường.

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Thông tin này đang thu hút sự quan tâm lớn của người dùng ôtô, xe máy, đặc biệt là những lo ngại liên quan đến khả năng ảnh hưởng tới động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu và độ bền phương tiện.

Tuy nhiên, nhiều hãng xe lớn như Honda, Toyota, Hyundai, Ford hay Mercedes-Benz đều đã lên tiếng khẳng định phần lớn các dòng xe hiện đại đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng xăng E10 bình thường nếu được bảo dưỡng đúng cách./.