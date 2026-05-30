Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam

Ngày 30/5/2026, Bộ Công Thương đã có công văn gửi các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài về việc đề nghị cung cấp thông tin, kinh nghiệm quốc tế về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Công văn nêu rõ, thực hiện Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế nhằm phục vụ việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả chương trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Để có thêm cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế phục vụ công tác tham mưu, xây dựng chính sách, Bộ Công Thương đề nghị các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình phát triển, sử dụng nhiên liệu sinh học tại quốc gia, địa bàn phụ trách, trong đó tập trung vào một số nội dung.

Về tổng quan chính sách phát triển nhiên liệu sinh học. Cụ thể, chủ trương, chiến lược, chương trình hoặc chính sách quốc gia liên quan đến phát triển nhiên liệu sinh học, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng xanh; các quy định pháp luật liên quan đến pha chế, phối trộn, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học; lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo từng giai đoạn.

Cùng đó, tình hình triển khai thực tế gồm tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học hiện đang áp dụng (E5, E10, E20, E27, E85 hoặc các loại nhiên liệu sinh học khác); quy mô thị trường, sản lượng tiêu thụ nhiên liệu sinh học hằng năm; hệ thống sản xuất etanol nhiên liệu, vùng nguyên liệu, công nghệ sản xuất và năng lực cung ứng; hệ thống pha chế, phối trộn, phân phối và bán lẻ nhiên liệu sinh học; mức độ chấp nhận và sử dụng của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ và cơ chế khuyến khích gồm chính sách thuế, phí, tín dụng, trợ cấp hoặc các hình thức hỗ trợ khác đối với sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học; cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng phối trộn, tồn trữ, vận chuyển và phân phối; các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu sinh học và nâng cao sức cạnh tranh so với nhiên liệu hóa thạch.

Hơn nữa là kinh nghiệm truyền thông trong quá trình triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học; các khó khăn, thách thức về nhận thức xã hội, phản ứng của người tiêu dùng và giải pháp xử lý; kinh nghiệm cung cấp thông tin khoa học, khách quan nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội; các mô hình truyền thông hiệu quả có thể tham khảo, áp dụng tại Việt Nam.

Đặc biệt về hiệu quả về môi trường, giảm phát thải khí nhà kính; hiệu quả về kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao giá trị gia tăng cho chuỗi sản xuất nhiên liệu sinh học; tác động đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai và các bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.

Bộ Công Thương đề nghị các Thương vụ ưu tiên nghiên cứu, cung cấp thông tin đối với các quốc gia đã triển khai thành công chính sách nhiên liệu sinh học, đặc biệt là Thái Lan, Vương quốc Anh, Philippines, Brazil, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Australia, Canada và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh các báo cáo tổng hợp, đề nghị các Thương vụ, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cung cấp kèm theo các văn bản chính sách, quy định pháp luật, tài liệu nghiên cứu, báo cáo đánh giá hoặc đường dẫn tới các nguồn thông tin chính thức của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp có liên quan (nếu có).

Văn bản của các Thương vụ, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài gửi về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công trước ngày 10/6/2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và phục vụ việc triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học./.

