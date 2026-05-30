Sơn La: Xuất khẩu 30 tấn xoài sang Hàn Quốc tại Ngày hội xoài Yên Châu

Ngày 30/5, tại bản Khá, Ủy ban Nhân dân xã Yên Châu (Sơn La) tổ chức Khai mạc Ngày hội xoài năm 2026.

Ngày hội diễn ra từ ngày 29 - 31/5, với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, hấp dẫn như thi hái xoài; thi thiết kế và trình diễn trang phục với chủ đề nông nghiệp; thi múa sạp; trang trí biểu tượng mô hình cây xoài và quả xoài; trải nghiệm các trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương; thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh tham gia, cổ vũ, tham quan, trải nghiệm.

Dịp này, xã Yên Châu cũng đã tổ chức Lễ khởi hành xuất khẩu 30 tấn xoài năm 2026 đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển vùng xoài hàng hóa của xã Yên Châu.

Ông Nguyễn Thành Công đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng; nâng cao hiệu quả quản lý mã số vùng trồng; tăng cường liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Yên Châu hiện có trên 740 ha xoài; trong đó, có gần 500 ha xoài Đài Loan, gần 190 ha xoài tròn, hơn 50 ha giống xoài khác; sản lượng năm 2026 ước đạt gần 5.000 tấn; giá trị sản xuất khoảng 55 tỷ đồng.

Những năm qua, xã đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn cây, thực hiện bao trái, tỉa cành, quản lý sâu bệnh, nâng cao chất lượng quả và giá trị kinh tế.

Hiện nay, toàn xã có hơn 120 ha xoài được chứng nhận VietGAP; 3 mã số vùng trồng, với 50 ha đáp ứng thị trường xuất khẩu; 32 hợp tác xã cây ăn quả đang hoạt động, tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Niên vụ 2026, xã chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Với phương châm “sản xuất phải gắn với thị trường”, địa phương đã tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị phân phối, từng bước khẳng định vị thế, uy tín và sức cạnh tranh của thương hiệu xoài Yên Châu.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Châu Đoàn Xuân Ngọc, địa phương có tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp; trong đó, quả xoài tròn có hương vị ngọt, thơm, đậm đà, khác biệt, không ở đâu có.

Ngoài ra, xoài tròn còn là mặt hàng nông sản chủ lực của xã, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu, khách hàng ưa chuộng.

Qua Lễ hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá thương hiệu, tôn vinh người trồng xoài; góp phần giới thiệu mảnh đất, con người Yên Châu đến với đông đảo bạn bè và du khách nhiều hơn nữa; là tiền đề xúc tiến, phát triển du lịch tại địa phương tương xứng với tiềm năng và lợi thế của xã.

Chị Nguyễn Hồng Nhung, thành phố Hà Nội chia sẻ: Đây là lần thứ ba chị tham gia Ngày hội xoài Yên Châu, chị rất vui vì sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương vẫn duy trì tổ chức ngày hội với nhiều hoạt động.

Các gian hàng được bố trí đẹp mắt, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của các bản, các xã thuộc huyện Yên Châu cũ. Đặc biệt, chị Nhung rất hào hứng, thích thú khi trực tiếp trải nghiệm thu hoạch và thưởng thức những trái xoài Yên Châu thơm ngon, ngọt đậm ngay tại vườn.

Ngày hội là dịp để quảng bá sản phẩm nông nghiệp của xã nói chung và sản phẩm xoài nói riêng đến du khách trong và ngoài nước.

Đồng thời, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Yên Châu thân thiện, mến khách; mở ra cơ hội giao lưu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch địa phương./.

