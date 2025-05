Nông dân Đồng Nai điêu đứng vì giá xoài giảm còn 1.000 đồng mỗi kg

Những ngày cuối tháng 5/2025, nhiều nhà vườn trồng xoài tại Đồng Nai rơi vào tình cảnh khó khăn, giá xoài giảm sâu chỉ còn 1.000 đồng/kg, nhiều thương lái bỏ cọc không đến mua khiến nông dân neo xoài trên cây không thu hoạch. Xoài chín rụng đầy gốc vì giá bán quá thấp, không đủ bù công thu hái.

Hiện tại, giống xoài Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu chỉ còn giá từ 1.000-1.500 đồng/kg, thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm ngoái, khi xoài xuất khẩu tốt có giá bán tại vườn gần 30.000 đồng/kg, lúc thấp điểm cũng có giá khoảng 10.000 đồng/kg.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các huyện như Định Quán, Vĩnh Cửu, Tân Phú - những địa phương có diện tích trồng xoài lớn của tỉnh Đồng Nai, nhiều vườn xoài Đài Loan (Trung Quốc) đến kỳ thu hoạch nhưng không có thương lái đến mua. Các hộ dân buộc phải để xoài chín rụng đầy gốc, gây lãng phí và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Vườn xoài của gia đình anh Đào Văn Thanh (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) có diện tích 2 ha với sản lượng khoảng hơn 10 tấn mỗi năm. Năm nay, dù xoài đã rộ vụ thu hoạch nhưng anh Thanh tìm mãi cũng không có thương lái đến mua đành phải để xoài chín, rụng đầy gốc.

"Sản lượng của vườn năm nay được hơn 10 tấn xoài, nhưng do không bán được nên từ đầu vụ đến giờ xoài cứ tự chín rồi rụng xuống gốc. Ngày 26/5 vừa rồi tôi mới tìm được thương lái mua xoài, thu hái cả vườn còn lại được 700kg bán với giá 700.000 đồng, trung bình 1.000 đồng/kg," anh Thanh cho biết.

Tương tự, tại vườn xoài của ông Phạm Văn Tuyên (xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) do thời tiết thất thường nên xoài trái vụ bị mất mùa nặng, năng suất của vườn giảm 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như mọi năm, trước mỗi vụ xoài thương lái đều đến cọc tiền để mua vườn, năm nay cũng vậy nhưng do thời điểm hiện tại giá xoài quá thấp nên thương lái không đến mua.

"Trước Tết, thương lái đến đặt cọc nhận bao vườn xoài, nhưng đến khi xoài vào vụ thì họ viện cớ thị trường xuống thấp rồi bỏ cọc, không quay lại thu mua. Nông dân rơi vào cảnh điêu đứng, xoài chín đầy vườn không bán được, vừa mất mùa tiêu thụ, vừa thiệt đơn thiệt kép. Thời điểm này đã bước vào mùa mưa nên phải hái bỏ hết tất cả những trái xoài còn lại để tạo cành, tỉa tán, chăm sóc lại cây xoài để làm mùa tới," ông Tuyên chia sẻ.

Hơn 3 tấn xoài của gia đình ông Phạm Văn Tuyên (xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) buộc phải để chín rụng đầy gốc vì không có thương lái thu mua do giá quá thấp. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội nông dân xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay cây xoài là cây chủ lực của địa phương, tuy nhiên trong mấy năm gần đây giá xoài càng ngày càng xuống, nhất là năm nay giá xuống thấp kỷ lục.

Hiện tại, chính quyền địa phương xã đang cố gắng tìm các mối liên kết sản phẩm của người nông dân với các doanh nghiệp, công ty để có đầu ra an toàn hơn. Đồng thời khuyến cáo người nông dân nên sản xuất xoài theo hướng an toàn như sản xuất hữu cơ để sản phẩm mình sử dụng được an toàn và có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; tham gia liên kết vào các tổ hợp tác, hợp tác xã để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định.

Theo nhiều thương lái, nguyên nhân chính khiến giá xoài năm nay giảm mạnh là do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước hạn chế. Đặc biệt việc xuất khẩu sang nước ngoài gặp nhiều khó khăn do thị trường nước ngoài đã siết chặt quy định nhập khẩu khiến lượng xoài xuất khẩu giảm đáng kể.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 12.000 ha xoài với tổng sản lượng khoảng 115.000 tấn, trồng chủ yếu giống xoài Đài Loan (Trung Quốc)và xoài ba mùa mưa. Những năm qua giá xoài thường xuyên biến động và giảm sâu, người nông dân trồng xoài phụ thuộc quá nhiều vào thương lái.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nên tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ, hợp tác với các hợp tác xã, doanh nghiệp để xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, giảm phụ thuộc vào thương lái; đa dạng hóa các sản phẩm từ xoài như xoài sấy, mứt xoài, nước ép xoài, nhằm nâng cao giá trị gia tăng; áp dụng tiêu chuẩn sản xuất an toàn để sản phẩm của người nông dân giữ được thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường; thường xuyên cập nhật thông tin về giá cả, nhu cầu thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kịp thời./.

