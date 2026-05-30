Giải đáp 85 câu hỏi về xăng E10 trước ngày áp dụng toàn quốc

Xăng E10 được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6, hàng loạt câu hỏi liên quan đến khả năng tương thích với phương tiện, mức tiêu hao nhiên liệu, độ an toàn và tác động tới động cơ đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm.

Do đó, Bộ Công Thương đã tổng hợp và giải đáp 85 câu hỏi phổ biến nhất nhằm giúp người dân hiểu đúng về loại nhiên liệu sinh học này.

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người tiêu dùng là liệu phương tiện đang sử dụng có phù hợp với xăng E10 hay không?

Theo Bộ Công Thương, xăng E10 là hỗn hợp giữa xăng nền và ethanol sinh học với tỷ lệ ethanol từ 8-10%. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam sau nhiều năm triển khai xăng E5.

Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm trong nước cũng như kinh nghiệm quốc tế cho thấy phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần điều chỉnh động cơ.

Ngoài các phương tiện giao thông, nhiều loại động cơ xăng như máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy nông nghiệp sản xuất trong những năm gần đây cũng tương thích với loại nhiên liệu này.

Đối với các dòng xe quá cũ hoặc chưa được nhà sản xuất xác nhận khả năng tương thích, Bộ Công Thương khuyến nghị người dùng tiếp tục sử dụng xăng E5RON92 hoặc tham khảo hướng dẫn kỹ thuật từ hãng xe.

Cơ quan quản lý cũng cho biết người dân không cần rửa bình xăng, thay dầu nhớt hay chạy lại khi chuyển sang sử dụng E10.

Tuy nhiên, đối với những phương tiện đã sử dụng lâu năm, bình xăng có dấu hiệu han gỉ hoặc đóng cặn, nên kiểm tra và vệ sinh trước khi sử dụng.

E10 có làm hỏng động cơ, hao xăng hay nóng máy là nhóm câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong thời gian qua.

Theo Bộ Công Thương, đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy xăng E10 gây hỏng động cơ nếu được sử dụng đúng kỹ thuật và đúng đối tượng phương tiện tương thích.

Một số ý kiến lo ngại ethanol có tính ăn mòn cao hơn xăng khoáng. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy mức độ tác động của E10 tới các chi tiết động cơ là rất nhỏ và hầu hết phương tiện hiện đại đều được thiết kế bằng vật liệu phù hợp để sử dụng nhiên liệu có chứa ethanol.

Về mức tiêu hao nhiên liệu, cơ quan quản lý cho biết một số thử nghiệm ghi nhận lượng tiêu thụ có thể cao hơn khoảng 2-3% so với xăng khoáng cùng loại.

Tuy nhiên, ở nhiều trường hợp khác, hiệu suất vận hành gần như không thay đổi do ethanol giúp quá trình cháy diễn ra hoàn toàn hơn, bù đắp phần nhiệt trị thấp hơn của nhiên liệu.

Tương tự, chưa có bằng chứng cho thấy E10 gây nóng máy bất thường, ảnh hưởng đến bugi, cảm biến động cơ, hệ thống điện, điều hòa hay làm thay đổi màu sắc khí thải.

Cùng đó là nhóm câu hỏi về cần lưu ý gì khi sử dụng xăng E10?

Bộ Công Thương cho biết ethanol có khả năng hấp thụ hơi ẩm cao hơn xăng khoáng. Vì vậy, người dân không nên tồn trữ xăng E10 trong thời gian quá dài và cần bảo đảm bình chứa luôn kín để tránh nước hoặc hơi ẩm xâm nhập.

Đối với những phương tiện ít sử dụng, cần khởi động định kỳ, kiểm tra nhiên liệu và thực hiện bảo dưỡng theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý pha thêm ethanol, không tìm cách tách ethanol khỏi xăng E10 và không sử dụng các loại phụ gia nếu không có hướng dẫn kỹ thuật từ nhà sản xuất động cơ.

Ngoài ra, việc mua nhiên liệu tại các cửa hàng xăng dầu uy tín cũng được xem là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng nhiên liệu và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến động cơ.

Một trong những điểm được đông đảo người dân quan tâm là xăng E10 và mục tiêu chuyển đổi xanh?

Theo Bộ Công Thương, hiện có khoảng 60 quốc gia trên thế giới đang sử dụng xăng E10 hoặc các loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn. Việc triển khai E10 không chỉ nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho nông sản và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Cơ quan quản lý đánh giá xăng E10 là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo lộ trình tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT, từ ngày 1/6/2026, các loại xăng không chì sẽ được phối trộn để sử dụng dưới dạng xăng E10 trên toàn quốc. Riêng xăng E5RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Thông điệp được Bộ Công Thương nhấn mạnh là người dân cần hiểu đúng, sử dụng đúng và bảo dưỡng phương tiện đúng khuyến nghị của nhà sản xuất.

Xăng E10 không chỉ là một loại nhiên liệu mới mà còn là giải pháp góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tăng cường an ninh năng lượng cho Việt Nam./.

Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng E5, E10 Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu chủ động nguồn xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng sinh học E5, E10.

​

​