Bắt đầu chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em toàn quốc

Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng mang lại lợi ích lớn trong phòng chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe cho trẻ em.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) triển khai Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 6/2026.

Đối tượng được bổ sung viên nang vitamin A trong chiến dịch gồm trẻ em từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao thiếu vitamin A như người mắc bệnh sởi, trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng, viêm đường hô hấp cấp tính hoặc tiêu chảy kéo dài.

Viện Dinh dưỡng khuyến nghị các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường; đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng, hợp lý, sử dụng thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng và thực hiện chăm sóc dinh dưỡng đúng cách./.