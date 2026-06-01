Vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển tầm vóc, trí tuệ, sức khỏe

Ngày Vi chất dinh dưỡng 1-2/6/2026 mang thông điệp nhấn mạnh vai trò thiết yếu của vitamin và khoáng chất đối với phát triển tầm vóc, trí tuệ, sức khỏe và nâng cao chất lượng điều trị bệnh.

Vào ngày 1 và 2/6 hằng năm, Bộ Y tế phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò thiết yếu của các vi chất: bao gồm các vitamin (A, D, E, K, C, nhóm B…) và khoáng chất (sắt, i-ốt, kẽm, canxi, magiê…).

Năm 2026, thông điệp truyền thông được nhấn mạnh là: Vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người.

Không chỉ mang ý nghĩa phòng bệnh trong cộng đồng, vi chất dinh dưỡng còn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong điều trị, hồi phục và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người bệnh trong môi trường bệnh viện.

Chính vì vậy, việc chú trọng đến vi chất dinh dưỡng là một phần không thể thiếu trong điều trị toàn diện, đặc biệt với những người bệnh nặng, kéo dài, kém hấp thu hay suy kiệt dinh dưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)
12 thực phẩm bổ sung vitamin D giúp chắc khỏe xương

Hãy biến bữa ăn hằng ngày thành “liều thuốc tự nhiên” bổ sung vitamin D với cá béo, trứng, nấm, nước cam và 8 thực phẩm sau đây, giúp xương chắc khỏe để cơ thể trẻ trung, nhanh nhẹn, năng động hơn.

