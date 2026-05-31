Thị trường nông sản: Giá càphê mất đà tăng, gạo Việt chịu thêm áp lực

Giá càphê trong nước tuần qua giảm 600-700 đồng/kg, chấm dứt chuỗi tăng trước đó khi thị trường thế giới chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung cải thiện tại Brazil.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ, giữa những lo ngại về nhu cầu từ Philippines và sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ Ấn Độ.

Riêng ngày 30/5, giá càphê khu vực Tây Nguyên giảm mạnh 1.800 đồng/kg theo giá càphê thế giới. Song kết thúc tuần qua, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 86.800-87.400 đồng/kg, giảm 600-700 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 600-700 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 86.800-87.400 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Giá càphê tại Đắk Lắk cũng giảm 700 đồng/kg, trong khi Gia Lai giảm 600 đồng/kg, hiện cả hai địa phương đang cùng được giao dịch ở mức 87.300 đồng/kg.

Hoạt động giao dịch càphê tại Việt Nam tuần qua diễn ra trầm lắng do nguồn cung ngày càng thắt chặt và nhu cầu yếu. Nông dân tiếp tục hạn chế bán ra với kỳ vọng giá phục hồi mạnh hơn, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn theo dõi sát diễn biến thu hoạch tại Indonesia và Brazil trước khi tăng cường thu mua.

Một thương nhân cho biết lượng mưa phân bố không đồng đều tại các vùng trồng càphê, làm dấy lên lo ngại về sản lượng trong niên vụ sắp tới.

Bên cạnh đó, xuất khẩu càphê được dự báo sẽ tăng ở mức vừa phải, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước tiếp tục tăng trưởng.

Trên thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê đồng loạt giảm mạnh do áp lực chốt lời và các tín hiệu thời tiết mới.

Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7/2026 giảm 78 USD (2,19%), xuống còn 3.476 USD/tấn. Trên sàn New York, hợp đồng Arabica cùng kỳ hạn lao dốc 8,65 xu (3,15%), còn 265,60 xu/lb.

Nguyên nhân chính cho đợt giảm giá là các dự báo mới nhất cho thấy thời tiết tại những vùng trồng càphê trọng điểm của Brazil sẽ sớm khô ráo trở lại vào tuần tới. Thông tin này làm dấy lên kỳ vọng hoạt động thu hoạch sẽ sớm khôi phục bình thường, từ đó giải tỏa nỗi lo thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.

Nông dân tỉnh Đồng Tháp thu hoạch rộ lúa Đông Xuân. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Về thị trường lúa gạo châu Á tuần qua có diễn biến tích cực khi giá tại nhiều nước xuất khẩu lớn tăng.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục đà tăng do nhu cầu mạnh mẽ hơn và đồng rupee phục hồi từ mức thấp kỷ lục. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức từ 337-345 USD/tấn, tăng so với mức từ 336-343 USD của tuần trước. Giá gạo trắng tấm 5% cũng tăng nhẹ từ mức từ 336-343 USD/tấn lên từ 338-344 USD/tấn.

Một nhà giao dịch cho biết nhu cầu từ các khách hàng châu Phi đang cải thiện, chủ yếu do giá gạo Ấn Độ cạnh tranh hơn so với các nguồn cung khác.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng tăng từ 440-465 USD/tấn vào tuần trước lên từ 450-460 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết nhu cầu từ Philippines và châu Phi đang gia tăng. Họ cũng nhận định giá gạo Thái Lan sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới do các nhà xuất khẩu vẫn đang tích cực thu mua.

Ngược lại, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 405-410 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 410-415 USD một tuần trước.

Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có thông tin Philippines có thể sẽ hạn chế nhập khẩu gạo Việt Nam trong tháng 6 và tháng 7. Các thương nhân cũng không mấy lạc quan về thỏa thuận xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam sang Philippines do lo ngại về mức giá trần mà nước này áp đặt.

Trong nước, nguồn lúa Hè Thu sớm ít, thị trường khá lặng sóng, giá gạo ít biến động. Tại An Giang, nhiều loại lúa có sự tăng giá nhẹ. Cụ thể, lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài thơm 8 ở mức từ 6.400-6.500 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.700-5.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; IR 50404 cũng tăng 100 đồng/kg, đạt từ 5.500-5.600 đồng/kg; OM 34 cũng vẫn giữ ở mức 5.100-5.200 đồng/kg.

Tuy nhiên, giá gạo nguyên liệu trong nước vẫn duy trì ở mức ổn định. Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 5451 dao động từ 9.550 - 9.650 đồng/kg; IR 50404 vẫn ở mức từ 8.400-8.550 đồng/kg.

Với gạo nguyên liệu, hầu hết các loại đi ngang so với tuần trước như gạo nguyên liệu Đài thơm 8 dao động từ 9.200-9.400 đồng/kg; OM 18 ở mức 8.700- 8.850 đồng/kg; OM 380 và Sóc Thơm cùng dao động từ 7.500-7.600 đồng/kg.

Đối với gạo thành phẩm IR 50404, giá hiện ở mức khoảng 10.750-10.090 đồng/kg. Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm dao động từ 7.500-7.600 đồng/kg, còn giá cám ở mức 7.150-7.250 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 25/5, các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống vụ Hè Thu 2026 đạt 705.000/1,243 triệu ha, đạt 56% diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được khoảng 16.000 tấn với năng suất khoảng 69,30 tạ/ha, sản lượng ước đạt 115.000 tấn lúa.

Nông dân thu hoạch lúa mỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Về thị trường ngũ cốc Mỹ, giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt giảm trong phiên cuối tuần do áp lực từ vụ thu hoạch sắp tới ở Bắc bán cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/5, hợp đồng lúa mì giao tháng 5/2026 giảm 0,5% xuống 6,2075 USD/bushel. Hợp đồng ngô giảm 0,2% còn 4,55 USD/bushel, trong khi hợp đồng đậu tương tăng 0,3% lên 11,9775 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Các nhà quan sát nhận định giá lúa mì đang chịu áp lực giảm khi giới giao dịch điều chỉnh kế hoạch đầu tư trước thềm vụ thu hoạch ở Bắc bán cầu – khu vực sản xuất phần lớn lúa mỳ của thế giới.

Mặc dù vụ mùa của Mỹ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, nhiều quốc gia khác ở Bắc bán cầu được dự báo sẽ có mùa màng bội thu.

Một yếu tố khác được chú ý trong phiên này là thông tin Trung Quốc sẽ giảm thuế quan đối với ngũ cốc của Mỹ. Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ mua thêm lượng nông sản trị giá khoảng 17 tỷ USD từ Mỹ, tuy nhiên chưa có xác nhận nào từ phía nước này.

Bên cạnh đó, giá ngũ cốc trên sàng CBOT cũng chịu ảnh hưởng từ diễn biến các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran. Triển vọng về một thỏa thuận đã khiến giá dầu hạ nhiệt, gây áp lực lên nhiên liệu sinh học và các nguyên liệu đầu vào, đồng thời mở ra khả năng cải thiện nguồn cung phân bón từ vùng Vịnh./.

