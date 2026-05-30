Phần lớn dòng xe tại Việt Nam tương thích xăng E10 tiêu chuẩn Euro 4 trở lên

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMA), các dòng xe phổ biến tại Việt Nam của các hãng thành viên như Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki cơ bản tương thích với xăng sinh học E10RON95 tiêu chuẩn Euro 4 và Euro 5 mà không cần thay đổi kỹ thuật.

Hiện thị trường Việt Nam có khoảng 6–7 triệu ôtô đang lưu hành, trong đó số lượng xe được sản xuất và tiêu thụ từ năm 2017 đến nay tương ứng với các tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và Euro 5, đạt khoảng 3,3 triệu xe, chiếm từ 48% đến 56% tổng số ôtô đang lưu hành trên cả nước.

Trong khi đó, các dòng xe sản xuất trước năm 2017 chủ yếu đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hoặc Euro 3 cũng hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 đạt tiêu chuẩn Euro 4 hoặc Euro 5.

Trên thực tế, so với nhiên liệu Euro 3, nhiên liệu Euro 5 có hàm lượng lưu huỳnh giảm 15 lần, mức phát thải CO, THC và NOx giảm khoảng 60%; hàm lượng bụi mịn PM từ không kiểm soát giảm về mức 0,005 gam/km…

Điều này cho thấy nhiên liệu chất lượng cao không chỉ phù hợp với các phương tiện thế hệ mới mà còn mang lại lợi ích cho phần lớn phương tiện đang lưu hành.

VAMA cũng đề xuất sử dụng xăng E10RON95 có mức tiêu chuẩn khí thải tối thiểu Euro 4.

Theo VAMA, việc sử dụng xăng E10RON95 có mức tiêu chuẩn thấp hơn Euro 4 có thể không tương thích với các dòng ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới đang lưu hành trên thị trường, từ đó ảnh hưởng đến khả năng vận hành của động cơ, độ bền của phương tiện cũng như hiệu quả kiểm soát khí thải.

Trước xu hướng gia tăng nhanh chóng của các phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải cao và nhu cầu ngày càng lớn đối với nhiên liệu chất lượng cao, việc bảo đảm nguồn cung ổn định các sản phẩm nhiên liệu phù hợp đang trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường.

Nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã chủ động đầu tư hạ tầng, hệ thống kho bãi, pha chế và phân phối để cung ứng các sản phẩm nhiên liệu đáp ứng yêu cầu của các thế hệ phương tiện mới cũng như lộ trình giảm phát thải của Chính phủ.

Trong đó, Petrolimex và một số doanh nghiệp đầu mối trên thị trường đã triển khai cung ứng các sản phẩm xăng, dầu đạt tiêu chuẩn khí thải cao trên phạm vi rộng.

Riêng Petrolimex hiện cung cấp các sản phẩm xăng không chì đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4 và Euro 5; các sản phẩm dầu diesel đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5, phù hợp với các thế hệ phương tiện đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 của Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, từ ngày 1/1/2017, các xe ôtô mới lưu hành trên thị trường phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (Euro 4); từ ngày 1/1/2022 tiếp tục nâng lên mức 5 (Euro 5).

Bên cạnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, các cơ quan quản lý nhà nước cũng đang từng bước triển khai lộ trình kiểm soát khí thải đối với phương tiện đang lưu hành.

Theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan về khí thải phương tiện giao thông đường bộ, từ năm 2026 Việt Nam từng bước áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải tương ứng với từng nhóm phương tiện theo năm sản xuất.

Việc kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải của phương tiện sẽ được thực hiện thông qua hoạt động đăng kiểm định kỳ.

Trong đó, các xe sản xuất từ năm 2017 đến năm 2021 sẽ từng bước áp dụng các mức khí thải tương đương Euro 3 và Euro 4; các xe sản xuất từ năm 2022 trở đi sẽ tiến tới áp dụng các mức khí thải tương đương Euro 4 và Euro 5 theo lộ trình./.

Giải mã những lo ngại trước khi xăng sinh học E10 phủ sóng toàn quốc từ 1/6 Các nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với xăng khoáng. Thậm chí, mức tiêu thụ nhiên liệu còn có thể được cải thiện.

