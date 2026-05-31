Thu hồi giấy xác nhận và giấy phép phân phối xăng dầu của 2 doanh nghiệp

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1296/QĐ-BCT ngày 29/5/2026 về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long.

Quyết định số 1296 nêu rõ, căn cứ theo các quy định hiện hành, xét đề nghị của doanh nghiệp, đề nghị của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long.

Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại 64/20A-67/6A, Phó Cơ Điều, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là 64/20A-67/6A, Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500498480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (nay là Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long) cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 3/12/2024. Mã số thuế: 1500498480.

Trước đó, doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 632- TNPP/QĐ-BCT ngày 17/1/2025, có giá trị đến hết ngày 17/1/2030.

Cùng ngày, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1297/QĐ-BCT ngày 29/5/2026 về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Hoàng Hà.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu, đồng thời căn cứ đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Hoàng Hà tại Văn bản số 1505.2026/HH-BCT ngày 15/5/2026 về việc xin trả lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị thu hồi giấy xác nhận có trụ sở chính tại Lô T03-VP02, số 35 phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101207071, được cấp đăng ký lần đầu ngày 29/7/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/8/2023.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi mang số 617-TNPP/QĐ-BCT, được Bộ Công Thương cấp ngày 23/8/2024 và có giá trị đến hết ngày 23/8/2029.

Bộ Công Thương giao Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Hoàng Hà cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

