Phố Wall lập đỉnh nhờ cổ phiếu công nghệ, bất chấp rủi ro lạm phát tăng cao

Chứng khoán Mỹ đã khép lại tuần giao dịch và cũng là tháng 5/2026 bằng những kỷ lục mới trong phiên 29/5.

Sức kéo mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu công nghệ và những tín hiệu tích cực về một thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông đã giúp nhà đầu tư gạt bỏ những lo ngại về lạm phát và nguy cơ tăng lãi suất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 363,37 điểm (tương đương 0,72%) lên 51.032,34 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 16,44 điểm (0,22%) lên mức 7.580,07 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 55,15 điểm (0,21%) lên 26.972,62 điểm.

Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,43%, đánh dấu tuần tăng điểm thứ chín liên tiếp và cũng là chuỗi tăng dài nhất của chỉ số này kể từ tháng 12/2023. Chỉ số Nasdaq tăng 2,39%, Dow Jones tiến 0,9% và chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng cộng thêm 1,72%.

Nhìn lại toàn tháng 5/2026, chỉ số S&P 500 đã tăng 5,15%, Nasdaq nhảy vọt 8,36% và Dow Jones tiến 2,78%. Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng hơn 10%, trong khi Nasdaq bứt phá tới 16%.

Những động lực chính

Động lực lớn nhất thúc đẩy Phố Wall trong giai đoạn qua vẫn là sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Báo cáo lợi nhuận tích cực từ Dell trong phiên cuối tuần đã tiếp thêm "nhiên liệu" cho đà tăng.

Đáng chú ý, một chỉ số theo dõi nhóm dịch vụ phần mềm đã tăng hơn 6% trong tuần, xóa sạch mọi khoản lỗ kể từ cuối tháng 1/2026 - thời điểm những lo ngại về sự gián đoạn do AI gây ra từng đè nặng lên lĩnh vực này.

Theo ông Ohsung Kwon, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại ngân hàng Wells Fargo, thị trường vẫn đang hưng phấn với AI. Đà đi lên này đang được dẫn dắt bởi tăng trưởng lợi nhuận vững chắc của các doanh nghiệp.

Cùng chung quan điểm, bà Melissa Brown, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu quyết định đầu tư tại SimCorp, cho biết khối lượng giao dịch tăng mạnh trong những tuần gần đây cho thấy dòng tiền mới đang tiếp tục đổ vào thị trường.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, hy vọng về việc chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài ba tháng qua cũng là một trụ đỡ quan trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận với Iran ngay trong ngày 29/5 (giờ địa phương), sau khi các nhà trung gian hòa giải nỗ lực xây dựng một biên bản ghi nhớ nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán.

Rủi ro từ lạm phát và lãi suất

Mặc dù các chỉ số chứng khoán liên tục lập đỉnh, Phố Wall vẫn đang phải đối mặt với những bất lợi mang tính vĩ mô.

Dữ liệu công bố ngày 28/5 cho thấy Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - đã tăng tới 3,8% trong tháng 4/2026 so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2023, chủ yếu do giá năng lượng leo thang giữa bối cảnh chiến tranh. Cùng lúc đó, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1/2026 của Mỹ bị điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 1,6%.

Tình trạng lạm phát cao dai dẳng đã buộc các quan chức Fed phải lên tiếng cảnh báo. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid cho rằng cú sốc năng lượng có thể không chỉ là tạm thời.

Phó Chủ tịch phụ trách Giám sát Michelle Bowman cũng cảnh báo lạm phát tăng liên tục có thể đòi hỏi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Đáng chú ý, kỳ vọng của thị trường đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì hy vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất, các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần lớn thời gian của năm và đặt cược khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026.

Triển vọng tuần tới

Bước sang tuần tới, thị trường sẽ đối mặt với những bài kiểm tra quan trọng để xác định liệu lạm phát và nguy cơ tăng lãi suất có làm chệch hướng đà phục hồi hay không.

Tâm điểm của giới đầu tư sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5/2026, dự kiến công bố vào ngày 5/6.

Theo khảo sát của hãng tin Reuters, nền kinh tế Mỹ dự kiến tạo thêm 85.000 việc làm với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%.

Ông Angelo Kourkafas, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại Edward Jones, cảnh báo rằng nếu số việc làm mới vượt mốc 150.000, điều này có thể gây rắc rối cho thị trường cổ phiếu.

Dữ liệu quá mạnh mẽ sẽ thổi bùng lo ngại về một nền kinh tế phát triển quá “nóng,” đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao và hút tiền khỏi thị trường chứng khoán.

Thực tế, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện neo ở mức cao 4,45%, tạo ra rủi ro cạnh tranh dòng vốn đối với thị trường chứng khoán.

Ngoài dữ liệu vĩ mô, báo cáo lợi nhuận của "ông lớn" bán dẫn Broadcom vào ngày 3/6 sẽ là một phép thử lớn đối với xu hướng đầu tư AI.

Kể từ khi chạm mức đáy hồi cuối tháng Ba, cổ phiếu Broadcom đã tăng hơn 50% và góp phần đưa một chỉ số theo dõi nhóm cổ phiếu bán dẫn tăng tới 80%.

Các số liệu sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào ngày 16-17/6. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Thị trường đang "nín thở" chờ xem ông sẽ chèo lái chính sách tiền tệ của Mỹ ra sao trong bối cảnh áp lực lạm phát lên cao./.

