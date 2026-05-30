Việt Nam-Singapore: Tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường vốn

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun, Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).

Buổi làm việc tập trung vào các nội dung mang tính chiến lược nhằm trao đổi về định hướng phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn đồng thời tìm kiếm những cơ hội hợp tác thực chất hơn giữa hai quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế khu vực đang có nhiều chuyển dịch mạnh mẽ.

Hiện thực hóa mục tiêu nâng hạng

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác tài chính và thị trường vốn đang trở thành một trong những trụ cột then chốt, đóng góp quan trọng vào việc liên kết kinh tế và khơi thông dòng vốn giữa hai quốc gia cũng như trong khu vực ASEAN.

Đại diện hai bên bày tỏ sự hài lòng trước những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là nỗ lực của Bộ Tài chính Việt Nam và MAS trong việc nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thúc đẩy sự kết nối giữa các định chế tài chính. Trong không khí cởi mở, lãnh đạo hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin chính sách nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch và có tính cạnh tranh cao.

Phân tích về triển vọng kinh tế khu vực, ông Chia Der Jiun nhìn nhận cả Việt Nam và Singapore đều đang thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu. Theo ông, trong khi Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động nhất khối ASEAN, thì Singapore vẫn giữ vững vai trò là trung tâm tài chính hàng đầu khu vực với hệ thống tài chính phát triển và khả năng kết nối dòng vốn quốc tế ưu việt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng một nền kinh tế có sức cạnh tranh, sở hữu khả năng chống chịu tốt trước các cú sốc bên ngoài. Để đạt được điều này, Bộ trưởng khẳng định việc phát triển đồng bộ thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường vốn và thị trường chứng khoán, đóng vai trò then chốt trong việc huy động các nguồn lực trung và dài hạn cho đầu tư phát triển.

(Ảnh: UBCKNN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai một lộ trình bài bản nhằm phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiệu quả và dần tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng đề cập là việc thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tài chính xanh và các sản phẩm tài chính mới để đa dạng hóa sự lựa chọn cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chí của Tổ chức xếp hạng MSCI. Đây được xem là "chìa khóa" để nâng cao khả năng thu hút dòng đầu tư dài hạn từ nước ngoài, mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức và tăng cường vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và MAS thời gian qua, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị hai cơ quan cần mở rộng hơn nữa các hoạt động trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm nâng cao chất lượng quản trị công ty niêm yết, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức và tăng cường tính minh bạch của thị trường.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế quý báu, đặc biệt là từ Singapore, trong quá trình xây dựng một thị trường vốn hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.

Đáp lại những đề nghị từ phía Việt Nam, ông Chia Der Jiun khẳng định MAS luôn ủng hộ định hướng phát triển thị trường vốn của Việt Nam. Ông chia sẻ rằng, việc phát triển thị trường vốn hiệu quả là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các định chế tài chính. Phía Singapore sẵn sàng chia sẻ các bài học thực tiễn trong việc khuyến khích sự tham gia của các quỹ đầu tư, các công ty quản lý tài sản và các nhà đầu tư dài hạn nhằm tăng thêm chiều sâu và tính bền vững cho thị trường.

(Ảnh: UBCKNN)

Mở rộng dư địa hợp tác

Đi sâu vào các nội dung hợp tác cụ thể, lãnh đạo hai bên đã thảo luận về các sáng kiến nhằm tăng cường tính liên thông giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là ý tưởng thúc đẩy hợp tác giữa các sở giao dịch chứng khoán của hai nước, nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ niêm yết chéo và phát hành chứng chỉ lưu ký. Các cơ chế này được thực thi, sẽ mở ra cơ hội cực lớn để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với nguồn vốn từ các nhà đầu tư quốc tế tại Singapore đồng thời tăng sức hấp dẫn của thị trường vốn mỗi nước, tạo dòng vốn đầu tư chất lượng cao luân chuyển trong nội khối ASEAN.

Bên cạnh đó, vấn đề phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức cũng được hai bên dành nhiều thời gian trao đổi. Đại diện của MAS đã chia sẻ kinh nghiệm của Singapore trong việc xây dựng các chính sách khuyến khích các quỹ đầu tư lớn tham gia sâu hơn vào thị trường. Điều này không chỉ giúp cải thiện thanh khoản mà còn giảm thiểu những biến động mang tính nhất thời của thị trường, giúp doanh nghiệp có thể huy động vốn một cách ổn định hơn.

Đối với lĩnh vực tài sản số, một mảng mới đầy tiềm năng song cũng không ít thách thức - Hai bên đã chia sẻ những quan điểm về việc xây dựng khuôn khổ quản lý sao cho vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa phòng chống rửa tiền hiệu quả, bảo vệ nhà đầu tư và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính trong bối cảnh các mô hình kinh doanh mới phát triển nhanh chóng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (thứ sáu, từ phải sang) và ông Chia Der Jiun, Giám đốc Điều hành MAS (thứ năm, từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: UBCKNN)

Không dừng lại ở những mảng tài chính truyền thống, buổi làm việc còn mở rộng sang các lĩnh vực tăng trưởng mới đầy hứa hẹn. Lãnh đạo hai bên thống nhất rằng dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Singapore vẫn còn rất lớn trong các lĩnh vực như tài chính xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển điện gió ngoài khơi và hạ tầng năng lượng sạch.

Trong bối cảnh cả thế giới đang hướng tới mục tiêu Net Zero, việc kết nối nguồn lực tài chính từ Singapore vào các dự án xanh tại Việt Nam sẽ là bước đi chiến lược. Ngoài ra, các lĩnh vực công nghệ cao như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn cũng được nhắc đến như những mảnh ghép quan trọng trong hợp tác tương lai.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MAS để hiện thực hóa các nội dung đã trao đổi, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước./.

