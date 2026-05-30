Cổ phiếu AI bứt phá, chứng khoán Hàn Quốc lập đỉnh mới

Chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục tăng nóng với chỉ số KOSPI lập kỷ lục mới trong ngày thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch ngày 29/5.

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, trong phiên giao dịch ngày 29/5, KOSPI đóng cửa ở mức 8.476,15 điểm, tăng 290,86 điểm, tương đương 3,55% so với phiên trước.

Mức này vượt xa cả kỷ lục đóng cửa 8.228,70 điểm được thiết lập ngày 27/5 lẫn mức đỉnh trong phiên 8.457,09 điểm. Chỉ số mở cửa với mức tăng 2,43% và tiếp tục mở rộng đà tăng trong suốt phiên giao dịch.

Thông tin Mỹ và Iran đang hoàn tất đàm phán về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự đã góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Trước đó, ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt lập đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch đêm 28/5, tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường Hàn Quốc.

Một động lực quan trọng khác là kỳ vọng đối với ngành AI và bán dẫn. Thông tin công ty Samsung Electronics bắt đầu xuất xưởng mẫu bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ bảy HBM4E cùng chuyến thăm sắp tới của ông Jensen Huang đã làm gia tăng kỳ vọng về các thỏa thuận hợp tác công nghệ mới giữa Nvidia và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn dẫn dắt đà tăng của thị trường. Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 5,84%, đóng cửa ở mức 317.000 won, mức cao nhất kể từ khi công ty thực hiện chia tách cổ phiếu vào năm 2018. Trong khi đó, giá cổ phiếu SK hynix tăng 1,92%, lên 2,333 triệu won/cổ phiếu.

Đáng chú ý, cổ phiếu của Samsung Electro-Mechanics tăng vọt 15,04% nhờ kỳ vọng tích cực đối với mảng vật liệu nền, đưa giá cổ phiếu vượt 2 triệu won và giúp công ty vươn lên vị trí thứ tư về vốn hóa trên sàn KOSPI.

Nhóm doanh nghiệp thuộc LG cũng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư. Cổ phiếu LG Electronics tăng trần lên 293.000 won trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Jensen Huang sẽ thảo luận với Chủ tịch Koo Kwang-mo về hợp tác trong lĩnh vực AI vật lý.

Cổ phiếu của LG CNS cũng tăng hết biên độ, trong khi LG Innotek tăng mạnh 28,57%./.

