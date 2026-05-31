An Giang chấm dứt hợp đồng nhà thầu vi phạm tiến độ dự án cầu ven biển

Sở Xây dựng An Giang vừa thông báo chấm dứt hợp đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C (VNCN E&C) là thành viên thuộc Liên danh thi công xây dựng cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên-Rạch Giá trên địa bàn tỉnh.

Thông báo nêu rõ chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ thi công các hạng mục công việc do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C đảm nhiệm thuộc gói thầu số 6 kể từ ngày ban hành thông báo này.

Lý do nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng kéo dài kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng ngày 30/10/2025 đến ngày 26/5/2026 không có khả năng khắc phục theo các văn bản đôn đốc và kết luận của chủ đầu tư.

Theo thông báo, ngày 29/9/2025, Hợp đồng số 54/2025/HĐ-XD được ký kết giữa Sở Xây dựng An Giang và Liên danh nhà thầu, thực hiện gói thầu số 06: Thi công xây dựng cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên-Rạch Giá.

Trong liên danh thực hiện dự án này, VNCN E&C giữ vai trò là một thành viên quan trọng.

Tuy nhiên, VNCN E&C đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng, tiến độ thi công các hạng mục được giao gần như “án binh bất động.”

Suốt hơn 6 tháng, công trường do đơn vị này đảm nhiệm rơi vào tình trạng chậm trễ kéo dài. Sở Xây dựng An Giang đã không ít lần nhắc nhở, chấn chỉnh, đôn đốc nhưng nhà thầu vẫn không tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư để triển khai thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu.

Giải quyết, xử lý hệ lụy vấn đề này, Sở Xây dựng An Giang phạt vi phạm tiến độ VNCN E&C, yêu cầu ngừng toàn bộ hoạt động thi công, bảo vệ nguyên trạng hiện trường; phối hợp với Ban quản lý dự án cầu An Biên-Rạch Giá, Liên danh tư vấn giám sát để tiến hành bàn giao mặt bằng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo.

Cùng đó, chủ đầu tư sẽ yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tiến hành làm thủ tục để thu hồi toàn bộ giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng tương ứng với phần nghĩa vụ của VNCN E&C trong liên danh. Chủ đầu tư yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh tạm ứng thực hiện hợp đồng thu hồi tiền tạm ứng của VNCN E&C trong liên danh.

Sự quyết liệt của Sở Xây dựng An Giang chấm dứt hợp đồng đối với VNCN E&C, loại bỏ “mắt xích yếu,” khẳng định về kỷ cương, kỷ luật trong đầu tư công, không có chỗ cho sự chậm trễ và thiếu trách nhiệm làm rào cản cho sự phát triển của địa phương.

Được biết, dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - thành phố Rạch Giá (nay là xã Tây Yên-phường Rạch Giá) có quy mô dài 2,8km, mặt cầu 6 làn xe, xây dựng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với quy hoạch đô thị, không gian biển.

Đồng thời, xây dựng cầu đồng bộ các hạng mục như hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hè đường, nút giao, nơi ngắm biển, hệ thống an toàn giao thông và một số công trình phụ trợ… Dự án có tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, thời gian thi công 1.080 ngày.

Dự án mang ý nghĩa chiến lược, kết nối tuyến đường ven biển, kết nối liên vùng An Giang và Cà Mau, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh-quốc phòng, mở ra không gian phát triển hướng biển Tây cho tỉnh và là cửa ngõ kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long góp phần phát triển kinh tế biển vùng cực Nam Tổ quốc./.

Bộ Xây dựng chỉ tên đích danh hàng loạt dự án giao thông bị chậm tiến độ Hàng loạt dự án giao thông bị chậm tiến độ được Bộ Xây dựng nêu đích danh và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực tập trung triển khai thi công để bù lại tiến độ bị chậm.

​

​