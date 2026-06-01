Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng tăng trên 9%

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 22,28 tỷ USD, tăng 12,6%, qua đó đưa cán cân thương mại ngành xuất siêu 8,41 tỷ USD, tăng 1,1%.

Xét theo nhóm ngành hàng, nông sản đạt 16,38 tỷ USD, tăng 6,1%; lâm sản đạt 7,65 tỷ USD, tăng 4,5%; thủy sản đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6%. Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 308 triệu USD, tăng mạnh 43,2%; nhóm đầu vào sản xuất đạt 1,7 tỷ USD, tăng 83%; mặt hàng muối đạt 6,7 triệu USD, tăng 45,8%.

Xuất khẩu sang các thị trường chủ lực tiếp tục ghi nhận tăng trưởng khả quan. Trung Quốc là thị trường lớn nhất với thị phần 20,5%, kim ngạch tăng 28,4%; tiếp đến là Hoa Kỳ chiếm 18,5% thị phần nhưng kim ngạch giảm 3,6%. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) chiếm 11,8% thị phần, kim ngạch tăng 4,2%, trong khi thị trường Nhật Bản chiếm 6,8% thị phần và kim ngạch tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Về sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong 5 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục đạt kết quả tích cực, bảo đảm cân đối cung-cầu, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Diễn biến sản xuất thuận lợi cùng triển vọng thị trường khả quan ở nhiều lĩnh vực được xem là tín hiệu tích cực để ngành nông nghiệp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân đạt 2,98 triệu ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thu hoạch ước đạt 13,96 triệu tấn.

Vụ lúa Hè Thu đã gieo cấy được 1,29 triệu ha, tăng 3%.Đối với chăn nuôi, tổng đàn lợn và gia cầm đều tăng 3,7%, cho thấy xu hướng phục hồi và phát triển ổn định.

Trong khi đó, tổng đàn trâu giảm 2,9% và đàn bò giảm 0,7%.Lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng với diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 101,4 nghìn ha, tăng 1,9%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 8,7 triệu m³, tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 8,7 triệu m³, tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm ước đạt 3,9 triệu tấn, tăng 3,1%. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 2,3 triệu tấn, tăng 5%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành; sản lượng khai thác đạt 1,6 triệu tấn, tăng 0,5%.

Để đảm bảo tăng trưởng theo kế hoạch và nâng cao hiệu quả quản lý ngành, ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ cũng tập trung nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; chủ động giám sát nguy cơ dịch bệnh trên vật nuôi, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa và khắc phục các tồn tại trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Về phát triển sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, hiện đại và giá trị gia tăng cao; tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai, rừng và biển để hỗ trợ tăng trưởng.

Cùng với đó, Bộ sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đưa các công trình trọng điểm vào khai thác hiệu quả; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đặc biệt, các đơn vị của bộ sẽ bám sát diễn biến thương mại quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tận dụng cơ hội xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, thúc đẩy mở cửa thị trường, phát triển thị trường phụ phẩm nông nghiệp và triển khai hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nước nhập khẩu./.

