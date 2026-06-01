Agribank được vinh danh tại giải thưởng Thành tựu tác động vì Việt Nam số 2006

Ngày 30/5/2026, tại Chương trình Biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số (I4 Impact Awards) 2026, hai giải pháp công nghệ số của Agribank gồm: “Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm” và “Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending” được biểu dương là 02 dịch vụ số xuất sắc đạt Thành tựu vì Việt Nam số 2026.

Chương trình Viet Nam I4 Impact Awards 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng tới tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiên phong ứng dụng các mô hình sáng tạo, công nghệ mới, chuyển đổi số tạo ra giá trị thực tiễn cho sự phát triển của nền kinh tế số, kinh tế - xã hội Việt Nam.

Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2022 với tên gọi I4.0 Awards, năm nay, chương trình được đổi tên thành “I4 Impact Awards” với cách tiếp cận mới nhấn mạnh đến yếu tố “impact”- giá trị thực tiễn của công nghệ nhằm phản ánh bước tiến trong tư duy đánh giá đổi mới sáng tạo – đặt trọng tâm vào những tác động thực tiễn mà công nghệ mang lại cho kinh tế, xã hội cũng như đời sống.

Việc hai giải pháp của Agribank là “Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm” và “Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending” được vinh danh là những thành tựu công nghệ xuất sắc khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo, cung cấp dịch vụ số sáng tạo, hiệu quả, thân thiện với khách hàng, có quy mô triển khai thực tế và phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Trải qua nhiều quy trình xét duyệt gồm 3 bước từ đề cử, bình chọn và thẩm định thực tế cho đến bình chọn chung khảo và quyết định trao tặng danh hiệu, Hội đồng Giám khảo bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ… đã lựa chọn ra các đơn vị/cá nhân đạt kết quả theo thang điểm chuẩn để trao tặng danh hiệu Viet Nam I4 Impact Award, trong đó 2 giải pháp công nghệ số của Agribank vinh dự được lựa chọn và vinh danh Dịch vụ số xuất sắc đạt Thành tựu vì Việt Nam số 2026.

Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm là nền tảng số hóa quy trình giao dịch và biểu mẫu của Agribank trên toàn bộ hệ thống mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch rộng lớn. Giải pháp giúp số hóa toàn bộ chu trình biểu mẫu nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất và chính xác trong thời gian ngắn, thay thế quy trình giấy tờ và thao tác nhập liệu lặp lại. Khách hàng có thể đặt lịch giao dịch trên website, kiosk tại quầy, check-in trước và thao tác được xử lý trên một biểu mẫu điện tử thống nhất tạo trải nghiệm liền mạch từ khi bắt đầu đến kết thúc giao dịch.

Với khả năng tích hợp linh hoạt, chuẩn hóa dữ liệu và tối ưu quy trình xử lý hồ sơ, Agribank SmartForm giúp từng bước hiện đại hóa hoạt động tác nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy xây dựng môi trường làm việc số chuyên nghiệp.

Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending là giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện thông qua môi trường số. Giải pháp số hóa toàn bộ chu trình tiếp nhận - xác thực - thẩm định - phê duyệt - ký hợp đồng vay vốn - quản lý khoản vay - báo cáo vận hành trên một nền tảng thống nhất đối với một số sản phẩm cho vay của Agribank.

Việc triển khai Agribank Online Lending không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch trong quy trình cấp tín dụng mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng tới khách hàng ở nhiều khu vực, đặc biệt ở khu vực Tam nông, thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia.

Mới đây, ngày 28/5/2026, tại lễ trao giải thưởng Sao Khuê và công bố bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm và Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending cũng vinh dự được tôn vinh Giải thưởng Sao Khuê 2026 tại lĩnh vực BPO & Số hóa dữ liệu và Công nghệ tài chính.

Việc các giải pháp số của Agribank liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng công nghệ và chuyển đổi số uy tín trong nước đã nối dài chuỗi thành tựu công nghệ mà Agribank nỗ lực xây dựng trong nhiều năm qua, là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược, năng lực đổi mới sáng tạo và quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của Agribank trong hành trình hiện đại hóa hoạt động ngân hàng.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đầu tư bài bản về công nghệ, hạ tầng số và trải nghiệm khách hàng, mà còn phản ánh khả năng thích ứng linh hoạt của Agribank trước những yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số.

Những thành tựu này cho thấy Agribank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng thương mại chủ lực trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, đưa các dịch vụ ngân hàng số đến gần hơn với người dân trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng và nền kinh tế đất nước trong kỷ nguyên số./.

