LG Electronics tiếp tục dẫn đầu thế giới với hơn 50% thị phần TV OLED toàn cầu

Theo Công ty nghiên cứu thị trường Omdia hôm 1/6, LG Electronics tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường máy thu hình (TV) sử dụng màn hình phẳng điốt phát quang hữu cơ (OLED) toàn cầu trong quý 1 năm nay với thị phần 50,5% tính theo lượng xuất xưởng.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Omdia cho biết trong tổng số khoảng 1,5 triệu TV OLED được xuất xưởng trên toàn cầu trong quý 1 năm nay, LG Electronics đóng góp khoảng 760.000 sản phẩm.

Kết quả này giúp hãng điện tử Hàn Quốc tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu TV OLED số 1 thế giới và làm gia tăng kỳ vọng về năm thứ 14 liên tiếp dẫn đầu thị trường.

LG Electronics cho biết công ty đang duy trì vị thế không chỉ tại các thị trường cao cấp truyền thống như Bắc Mỹ và châu Âu mà còn mở rộng ảnh hưởng tại nhiều thị trường mới nổi.

Tại Bắc Mỹ, thị phần TV OLED của LG Electronics trong quý 1 đạt 52,8% tính theo lượng xuất xưởng, trong khi tại châu Âu là 49%.

Công ty cũng ghi nhận thị phần 59,9% tại khu vực châu Á-châu Đại Dương, bao gồm Hàn Quốc; 56,3% tại Mỹ Latinh và Caribe; cùng 52,7% tại Trung Đông và châu Phi.

Theo LG Electronics, kết quả này phản ánh sự đánh giá tích cực của người tiêu dùng đối với công nghệ hiển thị và hệ sinh thái nội dung của hãng. TV OLED của LG được đánh giá cao nhờ khả năng tái tạo màu sắc, độ tương phản gần như vô hạn và nền tảng TV thông minh webOS, cho phép cung cấp các nội dung và dịch vụ tùy chỉnh theo từng khu vực.

Trong khi đó, xét theo doanh thu bán hàng toàn cầu trong quý 1, LG Electronics đứng đầu thị trường TV OLED với 46,5% thị phần, tiếp theo là Samsung Electronics với 40,1% thị phần.

Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, Samsung Electronics ghi nhận thị phần doanh thu 46,1%, nhỉnh hơn mức 45,3% của LG Electronics. Tuy nhiên, LG Electronics cho rằng số liệu của Omdia được tính theo phương thức “sell-in”-tức là lượng sản phẩm nhà sản xuất cung cấp cho nhà phân phối.

Theo dữ liệu của Circana-một công ty nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu tiêu dùng hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Mỹ, dựa trên phương thức “sell-out” - phương thức phản ánh doanh số thực tế tới tay người tiêu dùng, thì LG Electronics chiếm 50,8% thị phần TV OLED tại Bắc Mỹ trong quý 1, cao hơn mức 35,8% thị phần của Samsung Electronics./.

