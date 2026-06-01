Cơ hội kết nối giữa Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp vùng Bắc Italy

Trong hai ngày 28-29/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tham dự Chương trình Torino-ASEAN (ToAsean) tại thành phố Torino - trung tâm công nghiệp, đổi mới sáng tạo miền Bắc Italy, đồng thời tổ chức Toạ đàm Kết nối công nghệ Việt Nam-Italy tại Pianezza - thủ phủ các ngành công nghiệp phụ trợ, sáng chế của Italy, mở ra các cơ hội kết nối giữa Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp vùng Piemonte.

Chương trình ToAsean và Tọa đàm Việt Nam-Italy đã thu hút sự quan tâm tích cực của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội vùng Piemonte, tạo không gian trao đổi cởi mở về xu hướng hợp tác giữa Italy với các nước khu vực Đông Nam Á, đồng thời cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp Italy đối với thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại các sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh đã nhấn mạnh đến mức độ tin cậy chính trị sâu rộng, cùng mối quan hệ nhiều mặt, ngày càng đi vào chiều sâu giữa Việt Nam và Italy, đang tạo điều kiện rất thuận lợi để tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hướng tới mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác công nghệ cao, chiến lược trong thời gian tới.

Đại sứ cho biết Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất tiên tiến và các hệ sinh thái công nghiệp bền vững trong khu vực. Vì vậy, Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức của Italy, vì hai nước sở hữu những lợi thế mang tính bổ trợ rất rõ nét.

Italy có thế mạnh đẳng cấp thế giới về công nghiệp, công nghệ và năng lực thiết kế; trong khi Việt Nam có lợi thế về khả năng tiếp cận thị trường, sức bật trong sản xuất và vai trò kết nối khu vực ASEAN cũng như không gian châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn.

Các định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong giai đoạn mới và những thông tin về tốc độ tăng trưởng kinh tế, vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực, cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía doanh nghiệp Italy.

Nhiều doanh nghiệp tại Torino và vùng Piemonte đánh giá Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường năng động nhất châu Á, sẽ là cửa ngõ để doanh nghiệp Italy mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Các doanh nghiệp đều bày tỏ mong muốn có thêm cơ hội kết nối trực tiếp với các địa phương, đối tác và hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ, tự động hóa, thiết kế, công nghệ xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Vùng Piemonte nói chung và thành phố Torino nói riêng từ lâu đã là một trong những trung tâm công nghiệp và sáng tạo quan trọng của Italy. Đây là nơi hội tụ thế mạnh về công nghiệp ôtô, cơ khí chế tạo, hàng không-vũ trụ, công nghệ vật liệu, thiết kế và đổi mới sáng tạo, đồng thời là cái nôi của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có năng lực công nghệ cao.

Trong bối cảnh doanh nghiệp châu Âu đang tìm kiếm những thị trường tăng trưởng mới và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Việt Nam được nhiều doanh nghiệp vùng Piemonte nhìn nhận là đối tác giàu tiềm năng và có tính bổ trợ cao./.

