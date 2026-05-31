Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Israel trong lĩnh vực điện toán lượng tử

Ngày 31/5, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn đã tới thăm và làm việc tại công ty Qarakal Quantum, start-up trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử, đồng thời tham quan hệ thống máy tính lượng tử 20qbits đầu tiên của Israel tại Đại học Hebrew Jerusalem.

Cùng tháp tùng Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn có ông Lê Sĩ Hạnh, Trưởng bộ phận Khoa học - Công nghệ của Đại sứ quán.

Tiếp và làm việc với Đại sứ có Tiến sỹ Nissan Maskil, Tổng giám đốc điều hành (CEO) Qarakal Quantum và Giáo sư Nadav Katz, Giám đốc Công nghệ (CTO), cùng chuyên gia, kỹ sư hàng đầu của công ty.

Bà Anna Pellivert - Phó Chủ tịch Công ty Chuyển giao công nghệ (Yissum) của Đại học Hebrew, cũng tham dự cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Đại học Hebrew và lãnh đạo Qarakal Quantum đã giới thiệu những thành tựu nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực điện toán lượng tử, các ứng dụng tiềm năng của công nghệ lượng tử trong khoa học, an ninh, công nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đoàn đã tham quan hệ thống phòng thí nghiệm, các thiết bị làm lạnh siêu dẫn hiện đại phục vụ nghiên cứu lượng tử, cũng như tìm hiểu về kiến trúc máy tính lượng tử và các thuật toán lượng tử đang được phát triển. Đặc biệt, đoàn đã được giới thiệu và trực tiếp tìm hiểu hệ thống máy tính lượng tử 20qbits đầu tiên của Israel tại Đại học Hebrew. Máy tính lượng tử này được phát triển nhờ sự hợp tác giữa Cơ quan Đổi mới Israel (IIA), Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI), Đại học Hebrew Jerusalem và Công ty Yissum.

Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn đã giới thiệu những định hướng lớn của Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo các chủ trương, chiến lược mới của Đảng và Nhà nước.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đang ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi có khả năng tạo đột phá về năng suất, năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học và các lĩnh vực công nghệ cao khác.

Đại sứ cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm đến sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ lượng tử trên thế giới và đang từng bước nghiên cứu, xây dựng năng lực quốc gia trong lĩnh vực này thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu cơ bản, thúc đẩy hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu của Israel trong lĩnh vực công nghệ cao nói chung và công nghệ lượng tử nói riêng, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, trong đó có công nghệ lượng tử.

Hai bên cũng trao đổi về tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ lượng tử của Israel trong thời gian tới.

Chuyến thăm mở ra các cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam./.

