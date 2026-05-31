Ngành công nghệ cao Israel lập kỷ lục mới về xuất khẩu và huy động vốn

Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel (IIA) ngày 31/5 công bố báo cáo cho thấy ngành công nghệ cao của nước này tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu thế giới trong năm 2025 với hàng loạt kỷ lục mới về xuất khẩu, huy động vốn và hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Theo báo cáo, kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghệ cao Israel trong năm 2025 đạt 85 tỷ USD, trong khi tổng giá trị các thương vụ mua bán, sáp nhập và thoái vốn (exit) đạt 84 tỷ USD. Các doanh nghiệp công nghệ của Israel cũng huy động được gần 15 tỷ USD vốn đầu tư trong năm qua, tăng khoảng 30% so với năm trước.

Ngành công nghệ cao đóng góp khoảng một nửa tăng trưởng kinh tế của Israel trong năm 2025. Trong mức tăng trưởng GDP 2,9% của nền kinh tế, riêng lĩnh vực công nghệ cao đóng góp 1,44 điểm phần trăm. Tổng giá trị sản xuất của ngành tăng 8,2% so với năm trước.

Báo cáo cho biết Israel tiếp tục duy trì vị trí trung tâm huy động vốn lớn nhất thế giới bên ngoài nước Mỹ và đứng thứ tư toàn cầu về quy mô thu hút đầu tư cho lĩnh vực công nghệ.

Năng suất lao động của ngành công nghệ cao cũng tiếp tục vượt xa mặt bằng chung của nền kinh tế. Giá trị sản lượng bình quân đạt khoảng 827.000 shekel (291.000 USD) cho mỗi lao động, tăng hơn 16.500 USD so với năm 2024. Đặc biệt, các lĩnh vực công nghệ phần cứng ghi nhận năng suất cao hơn đáng kể so với nhóm dịch vụ công nghệ.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những dấu hiệu đáng lo ngại. Lần đầu tiên trong một thập kỷ, số lượng nhân viên nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Israel sụt giảm. Đồng thời, ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ mở rộng hoạt động quản lý, nghiên cứu và phát triển ra nước ngoài.

Dữ liệu quý 1 năm 2026 cho thấy xu hướng này tiếp tục gia tăng khi tỷ lệ nhân sự cấp cao làm việc tại Israel giảm gần 10%, trong khi số lượng lãnh đạo và quản lý cấp cao làm việc tại Mỹ tăng lên. Theo các chuyên gia, điều này có thể phản ánh xu hướng dịch chuyển dần các trung tâm quản lý và ra quyết định khỏi Israel.

Tổng Giám đốc Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel Dror Bin nhận định ngành công nghệ cao Israel vẫn thể hiện sức mạnh và khả năng phục hồi đáng kể bất chấp những biến động trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, ông Bin cảnh báo việc dòng vốn, nhân lực và hoạt động kinh doanh dịch chuyển ra nước ngoài có thể làm suy giảm dần lợi thế cạnh tranh đã giúp Israel xây dựng danh tiếng là "quốc gia khởi nghiệp" trong nhiều năm qua./.

