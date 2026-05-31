SoftBank rót 75 tỷ euro xây dựng siêu hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo tại Pháp

Tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank vừa công bố kế hoạch đầu tư 75 tỷ euro (khoảng 87,5 tỷ USD) vào cơ sở hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tại Pháp.

Đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo tại khu vực châu Âu.

Trả lời phỏng vấn tuần báo La Tribune Dimanche ngay trước thềm hội nghị đầu tư do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, nhà sáng lập SoftBank Masayoshi Son cho biết, tập đoàn sẽ giải ngân 45 tỷ euro từ nay đến năm 2031 để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại vùng Hauts-de-France, miền Bắc nước Pháp.

Tập đoàn thiết bị điện Schneider (Pháp) sẽ là đối tác chính trong siêu dự án này. Giám đốc điều hành Schneider, ông Olivier Blum, đánh giá đây là dự án có quy mô lớn chưa từng có tại Pháp trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ.

Theo ông Blum, dự án sẽ tạo ra một bước nhảy vọt về công suất. Tính đến cuối năm 2025, tổng công suất các trung tâm dữ liệu tại Pháp mới đạt khoảng 1,5 gigawatt (GW). Tuy nhiên, riêng dự án mới của SoftBank sẽ cung cấp thêm 3 GW trong giai đoạn đầu và có thể nâng lên tới 5 GW ở giai đoạn hai.

Schneider sẽ đảm nhận khâu thiết kế và cung cấp toàn bộ thiết bị, đồng thời lên kế hoạch xây dựng một nhà máy tại thành phố cảng Dunkirk để phục vụ dự án.

Ba trung tâm dữ liệu đầu tiên dự kiến sẽ được đặt tại Dunkirk và khu vực lân cận các thành phố Cambrai, Amiens, miền Bắc nước Pháp.Động thái "rót vốn" khổng lồ này là một cú hích lớn cho nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm thu hút ngành công nghiệp công nghệ cao về Pháp, giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên toàn châu Âu.

Tỷ phú Masayoshi Son, 68 tuổi, tiết lộ ông đưa ra quyết định này sau cuộc gặp với Tổng thống Macron tại Tokyo hồi tháng 4/2026.Vị thế nhà sản xuất và xuất khẩu năng lượng của Pháp đóng vai trò then chốt trong quyết định của SoftBank, bởi các trung tâm dữ liệu luôn tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ.

Ông Son, người có công ty đang nắm giữ 11% cổ phần tại OpenAI (công ty mẹ của ChatGPT), cũng bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước quyết tâm thúc đẩy kinh tế Pháp của Tổng thống Macron, dù từ trước đến nay SoftBank chủ yếu chỉ đầu tư vào Mỹ và châu Á.

Chính phủ Pháp cho biết hiện đã chuẩn bị sẵn 35 địa điểm với đầy đủ cơ sở hạ tầng và năng lượng để phục vụ các dự án trung tâm dữ liệu. Tổng thống Macron nhiều lần nhấn mạnh châu Âu không thể để Mỹ và Trung Quốc bỏ xa trong cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo.

Đồng tình với quan điểm này, ông Son nhận định việc thu hẹp khoảng cách với Mỹ, trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu hiện nay, là một thách thức lớn.

Ông cho rằng châu Âu cần tìm ra hướng đi phù hợp nhằm tạo thế "cân bằng" giữa đổi mới sáng tạo và các khung pháp lý quản lý./.

