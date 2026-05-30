Mỹ nêu yêu cầu trong chuyển giao OPCON với Hàn Quốc

Yonhap đưa tin Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/5 cho rằng Mỹ và Hàn Quốc cần tìm được sự cân bằng trong quá trình chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON), đồng thời bảo đảm vai trò của quân đội Mỹ được tôn trọng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Hegseth khẳng định Washington hoan nghênh mong muốn của Seoul sớm tiếp quản OPCON và coi đây là một tín hiệu tích cực từ một đồng minh muốn đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong bảo đảm an ninh.

Theo ông Hegseth, việc Hàn Quốc giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến sẽ mang lại thêm lựa chọn chiến lược cho cả Seoul và Washington trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời góp phần củng cố liên minh song phương.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những khác biệt nhất định về thời điểm hoàn tất quá trình chuyển giao. Hàn Quốc mong muốn tiếp nhận OPCON sớm nhất vào năm 2028, trong khi phía Mỹ cho rằng các điều kiện cần thiết cho việc chuyển giao nên được đáp ứng chậm nhất vào quý 1/2029.

Liên quan kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc, người đứng đầu Lầu Năm Góc tái khẳng định sự ủng hộ đối với các đồng minh muốn tăng cường năng lực tác chiến dưới nước.

Ông cho rằng việc các đối tác sở hữu năng lực tương tự sẽ góp phần nâng cao khả năng răn đe và duy trì ổn định trong khu vực.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back công bố lộ trình phát triển tàu ngầm hạt nhân trong nước, với mục tiêu hạ thủy chiếc đầu tiên vào giữa những năm 2030./.

