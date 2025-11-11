SoftBank bán toàn bộ cổ phần trong Nvidia với giá 5,8 tỷ USD

SoftBank Group Corp. ngày 11/11 báo cáo lợi nhuận ròng tăng hơn gấp đôi trong quý vừa qua, nhờ khoản lợi nhuận hàng tỷ USD từ việc đầu tư vào OpenAI, đồng thời cho biết đã bán toàn bộ cổ phần của Nvidia Corp. mà tập đoàn công nghệ Nhật Bản sở hữu với giá 5,83 tỷ USD vào tháng 10/2025.

Tập đoàn đầu tư công nghệ này đã ghi nhận lợi nhuận ròng 2.500 tỷ yen (16,2 tỷ USD) trong quý 2 năm tài chính này (kết thúc cuối tháng 9/2025), tăng so với mức 1.200 tỷ yen trong cùng kỳ tài khóa trước, nhờ sự bùng nổ giá cổ phiếu liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI).

SoftBank báo cáo lợi nhuận trong nửa đầu tài khóa tăng vọt gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm tài chính trước. Doanh thu trong giai đoạn này tăng nhẹ 7,7% lên 3.700 tỷ yen.

Tình hình tài chính của SoftBank có xu hướng biến động do tập đoàn đầu tư vào nhiều dự án, bao gồm cả thông qua quỹ Vision Fund. Tuy nhiên, báo cáo tài chính mới nhất cho thấy khoản đầu tư vào OpenAI đã mang lại lợi nhuận 2.157 tỷ yen.

SoftBank đã dẫn đầu khoản đầu tư lên tới 40 tỷ USD vào OpenAI. SoftBank cho biết các nhà đồng đầu tư đã cam kết sẽ đầu tư thêm 22,5 tỷ USD vào OpenAI thông qua Vision Fund 2 vào tháng 12 tới.

Công ty có trụ sở tại Tokyo do tỷ phú Masayoshi Son đứng đầu đã đầu tư mạnh tay hơn vào AI trong năm qua. Tuy nhiên, những khoản đầu tư AI mạnh tay của công ty cũng làm dấy lên lo ngại rằng công ty sẽ bị ảnh hưởng quá mức bởi các công ty công nghệ đang giao dịch ở mức định giá cao trong trường hợp bong bóng vỡ.

SoftBank cũng đã rót vốn vào Arm Holdings và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., hai công ty sản xuất chip máy tính đều được hưởng lợi từ sự phát triển của AI.

Tuần trước, Arm Holdings đã báo cáo lợi nhuận trong quý 2 tài khóa tăng gấp đôi khi doanh thu tăng vọt, nhờ nhu cầu về nền tảng điện toán của công ty./.

