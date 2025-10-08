SoftBank mua lại bộ phận robot của ABB với giá khoảng 5,4 tỷ USD

Ngày 8/10, tập đoàn viễn thông khổng lồ SoftBank của Nhật Bản cho biết sẽ mua lại mảng kinh doanh robot của ABB - tập đoàn đa quốc gia của Thụy Sĩ-Thụy Điển với giá khoảng 5,4 tỷ USD.

Cụ thể, SoftBank sẽ mua lại 100% bộ phận robot của ABB thông qua một công ty mới thành lập đang chờ phê duyệt theo quy định tại Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Trung Quốc. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm 2026.

Động thái này cho thấy tham vọng về trí tuệ nhân tạo (AI) nhà sáng lập SoftBank - tỷ phú Masayoshi Son - người mô tả biên giới công nghệ tiếp theo là “AI vật lý” hoặc AI dành cho máy móc tự động có khả năng nhận thức, diễn giải và hoạt động trong thế giới thực.

Theo vị tỷ phú Nhật Bản, với ABB Robotics, tập đoàn sẽ hợp nhất công nghệ và nhân tài đẳng cấp thế giới theo tầm nhìn chung là kết hợp AI siêu việt và robot nhằm thúc đẩy quá trình tiến hóa đột phá đưa nhân loại tiến lên phía trước.

ABB Robotics, công ty phát triển và sản xuất robot công nghiệp được sử dụng trong các nhà máy ôtô và điện tử.

Công ty hiện có khoảng 7.000 nhân viên; doanh thu năm 2024 đạt 2,3 tỷ USD, chiếm khoảng 7% tổng thu nhập của tập đoàn ABB.

Tập đoàn Nhật Bản cho biết thương vụ mua lại này sẽ mở rộng danh mục đầu tư robot toàn cầu của mình, vốn đã bao gồm SoftBank Robotics Group, công ty tự động hóa kho Berkshire Grey, công ty robot lưu trữ AutoStore của Na Uy và nhiều công ty khác.

SoftBank cho biết họ muốn “tái khởi động” sự tăng trưởng trong lĩnh vực robot của ABB thông qua việc đầu tư vào công nghệ tiên tiến như AI.

SoftBank đang định vị robot là trụ cột tăng trưởng cốt lõi. Tập đoàn đã thành lập một công ty cổ phần trung gian mang tên Robo Holdings để hợp nhất các khoản đầu tư liên quan đến robot, tập hợp 20 công ty con trong danh mục đầu tư liên quan đến robot.

Bằng cách bổ sung mảng kinh doanh robot của ABB vào khuôn khổ này, SoftBank đặt mục tiêu dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ AI và robot.

SoftBank cũng có kế hoạch xây dựng một mạng lưới các khu phức hợp công nghiệp tự động tại Mỹ, với các robot công nghiệp được hỗ trợ bởi AI tích hợp trực tiếp vào dây chuyền sản xuất của nhà máy.

Tập đoàn này đã cam kết rót ít nhất 100 tỷ USD vào dự án Stargate của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ./.

