Khoa học

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-21 của Trung Quốc trở về Trái Đất an toàn

Ba nhà du hành của Trung Quốc trên tàu Thần Châu-21 đã trở về Trái Đất an toàn tối 29/5, kết thúc sứ mệnh kéo dài 210 ngày trên quỹ đạo với nhiều hoạt động ngoài không gian và nghiên cứu khoa học.

Trần Quyên
Trung tâm kiểm soát Hàng không vũ trụ Bắc Kinh phát hình ảnh các nhà du hành trên Tàu vũ trụ Thần Châu 23 và Thần Châu 21, ngày 25/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung tâm kiểm soát Hàng không vũ trụ Bắc Kinh phát hình ảnh các nhà du hành trên Tàu vũ trụ Thần Châu 23 và Thần Châu 21, ngày 25/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-21 (Shenzhou-21) đã trở về Trái Đất an toàn vào tối 29/5 sau khi hoàn thành thành công nhiệm vụ trên quỹ đạo.

Ba nhà du hành vũ trụ gồm Trương Lục, Vũ Phi và Trương Hồng Chương đã trở về bằng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-22, kết thúc sứ mệnh kéo dài 210 ngày trên quỹ đạo.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tất cả các thành viên phi hành đoàn đều có sức khỏe tốt và sẽ được cách ly y tế cũng như kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi gặp gỡ báo chí tại Bắc Kinh.

Trước đó, CMSA cho biết phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-21 đã hoàn thành loạt hoạt động ngoài không gian và nhiều thí nghiệm khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thần Châu-21 #phi hành đoàn #vũ trụ Trung Quốc #nhiệm vụ không gian #CMSA Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Sáng 25/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.