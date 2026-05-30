Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-21 của Trung Quốc trở về Trái Đất an toàn

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-21 (Shenzhou-21) đã trở về Trái Đất an toàn vào tối 29/5 sau khi hoàn thành thành công nhiệm vụ trên quỹ đạo.

Ba nhà du hành vũ trụ gồm Trương Lục, Vũ Phi và Trương Hồng Chương đã trở về bằng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-22, kết thúc sứ mệnh kéo dài 210 ngày trên quỹ đạo.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tất cả các thành viên phi hành đoàn đều có sức khỏe tốt và sẽ được cách ly y tế cũng như kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi gặp gỡ báo chí tại Bắc Kinh.

Trước đó, CMSA cho biết phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-21 đã hoàn thành loạt hoạt động ngoài không gian và nhiều thí nghiệm khác./.

Tàu vũ trụ Thần Châu-23 ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung Tàu Thần Châu-23 đã thực hiện quá trình tiếp cận và ghép nối nhanh, tự động với module lõi Thiên Hà của trạm Thiên Cung. Toàn bộ quá trình kết nối mất khoảng 3,5 giờ.