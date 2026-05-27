NASA công bố kế hoạch xây căn cứ trên Mặt Trăng

Ngày 27/5, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố sáng kiến Căn cứ Mặt Trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực Nam Mặt Trăng. Đây là một phần trong chương trình thám hiểm quy mô lớn Artemis.



Tại cuộc họp báo tại trụ sở chính của NASA ở Washington, D.C., các quan chức NASA trình bày rõ chiến lược và lộ trình nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động thám hiểm lâu dài của con người, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thương mại trên Mặt Trăng.

Cụ thể, Căn cứ Mặt Trăng sẽ được xây dựng theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài đến năm 2029, tập trung vào thám hiểm bằng robot và thử nghiệm công nghệ trong môi trường Mặt Trăng.

Giai đoạn thứ hai từ năm 2029-2032, triển khai các hệ thống ban đầu phục vụ nơi cư trú, cũng như cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc.

Giai đoạn thứ ba, bắt đầu sau năm 2032, nhằm thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng và thúc đẩy các công nghệ tiên tiến để sử dụng tài nguyên của Mặt Trăng.



NASA giải thích lý do chọn cực Nam Mặt Trăng làm nơi đặt căn cứ là do khu vực này có thời gian chiếu sáng của Mặt Trời kéo dài, thuận lợi cho hoạt động sản xuất điện Mặt Trời và cung cấp điều kiện nhiệt ổn định hơn cho các hoạt động trên bề mặt.

Khu vực này còn có ý nghĩa to lớn về mặt khoa học, do nằm gần một số địa hình cổ xưa nhất của Mặt Trăng, một phần của hố va chạm lớn nhất được biết đến trong hệ Mặt Trời.

Theo NASA, các mẫu vật từ khu vực này có thể cung cấp những hiểu biết mới về lịch sử sơ khai của Mặt Trăng và hệ Trái Đất-Mặt Trăng, cũng như quá trình hình thành của hệ Mặt Trời.

Cơ quan này nhấn mạnh Căn cứ Mặt Trăng sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ và thám hiểm vũ trụ, thúc đẩy các công nghệ tiên tiến cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai và nền kinh tế Mặt Trăng đang nổi./.

NASA công bố kính viễn vọng không gian mới nhằm tạo ra 'bản đồ vũ trụ' Thiết bị màu bạc này có chiều cao 12m, được tích hợp các tấm pin Mặt Trời khổng lồ, chi phí đầu tư hơn 4 tỷ USD và ra đời sau hơn một thập niên xây dựng, lắp đặt.