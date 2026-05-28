Instagram, Facebook, Messenger được cập nhật tính năng bảo vệ thanh thiếu niên

Ngày 28/5, mạng xã hội Instagram ra mắt phiên bản cải tiến của tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên, được xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim 13+ và phản hồi từ các bậc phụ huynh. Những thay đổi này hiện đang được áp dụng cho Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam.

Ngoài ra, Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram sẽ bao gồm một thiết lập mới nghiêm ngặt hơn mang tên Giới hạn Nội dung, dành cho những phụ huynh muốn giới hạn trải nghiệm trực tuyến của con em mình.

Đây là đợt nâng cấp toàn diện nhất đối với Tài khoản Thanh thiếu niên kể từ khi Meta giới thiệu tính năng này trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam vào năm 2025. Đợt nâng cấp này tiếp tục củng cố các lớp bảo vệ tự động vốn đang được áp dụng cho tài khoản của hàng trăm triệu thanh thiếu niên trên toàn cầu.

Tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên được thiết kế để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, trước những phản hồi từ các bậc phụ huynh, đại diện Meta cho biết cần sự minh bạch hơn nữa đối với những nội dung con em mình tiếp cận trên Instagram.

Tài khoản Thanh thiếu niên chỉ cho phép các em thay đổi cài đặt khi có sự đồng ý của phụ huynh.

Vì vậy, Meta đã quyết định đồng bộ hóa các chính sách của mình với một tiêu chuẩn độc lập vốn đã rất quen thuộc với các bậc phụ huynh. Meta đã đối chiếu các hướng dẫn về nội dung cho trẻ vị thành niên của mình với tiêu chí phân loại phim dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên (13+), từ đó điều chỉnh hướng dẫn nội dung cho phù hợp.

Dù có sự khác biệt giữa điện ảnh và mạng xã hội, mục tiêu của những thay đổi này là đưa trải nghiệm của thanh thiếu niên ở thiết lập 13+ trên Instagram tới gần hơn với cảm giác như khi các em đang xem một bộ phim được dán nhãn phù hợp cho lứa tuổi 13+.

Bên cạnh các chính sách dài hạn về việc ẩn hoặc chặn đề xuất đối với các nội dung gợi dục, hình ảnh bạo lực hoặc ghê rợn, cũng như các nội dung dành cho người lớn như mua bán rượu bia, thuốc lá; các chính sách cập nhật của Meta giờ đây sẽ còn thắt chặt hơn nữa.

Những cập nhật này bao gồm ẩn hoặc không đề xuất các bài viết có ngôn từ kích động, các thử thách mạo hiểm, cùng các nội dung có thể cổ xúy cho những hành vi tiềm ẩn rủi ro, ví dụ như các bài đăng hiển thị dụng cụ sử dụng cần sa.

Đại diện Meta cho biết đã cải tiến và hoàn thiện công nghệ của mình để chủ động nhận diện các nội dung vi phạm hướng dẫn mới về nội dung phù hợp với lứa tuổi. Công nghệ cải tiến này hiện đang được áp dụng trên toàn bộ nền tảng Instagram.

Thanh thiếu niên sẽ không thể theo dõi các tài khoản có tên, phần mô tả (bio) hoặc thường xuyên chia sẻ những nội dung được Meta xác định là không phù hợp với lứa tuổi.

Nếu đã theo dõi từ trước, các em sẽ không thể nhìn thấy hay tương tác với nội dung của họ, không thể gửi tin nhắn trực tiếp (DM) hoặc nhìn thấy bình luận của họ dưới bài viết của bất kỳ ai.

Meta cũng sẽ không đề xuất các tài khoản này cho thanh thiếu niên, đồng thời thắt chặt bộ lọc để các em khó tìm thấy họ hơn trong mục Tìm kiếm. Hàng rào bảo vệ này có hiệu lực từ cả hai phía: các tài khoản vi phạm trên cũng sẽ không thể theo dõi, gửi tin nhắn trực tiếp hay bình luận vào bài viết của thanh thiếu niên.

Meta vốn đã chặn các từ khóa tìm kiếm liên quan đến một số chủ đề nhạy cảm như tự tử, tự hại và rối loạn ăn uống. Sắp tới, đại diện Meta cho biết sẽ mở rộng phạm vi kiểm duyệt, chặn thanh thiếu niên tiếp cận các kết quả tìm kiếm liên quan đến nhiều từ khóa không phù hợp với lứa tuổi hơn, chẳng hạn như 'rượu bia' (alcohol) hay 'bạo lực' (gore). Công ty cũng đang hoàn thiện hệ thống để đảm bảo các từ khóa này vẫn bị chặn ngay cả khi người dùng viết sai chính tả.

Ngoài ra, thanh thiếu niên sẽ không thể nhìn thấy các nội dung vi phạm hướng dẫn mới của Meta trên các mục đề xuất (Khám phá, Reels và Bảng tin), cũng như trong phần Bảng tin (Feed) và Tin (Stories), ngay cả khi nội dung đó được chia sẻ bởi người mà các em theo dõi hoặc xuất hiện dưới dạng bình luận. Thêm vào đó, nếu có người gửi liên kết dẫn đến các nội dung này qua tin nhắn, các em cũng sẽ không thể mở được.

Dựa trên tiêu chí phân loại phim 13+ và phản hồi từ phụ huynh, Meta cũng đã cập nhật các trải nghiệm trí tuệ nhân tạo dành cho thanh thiếu niên. Theo đó, AI sẽ không đưa ra các phản hồi không phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo các nội dung này không đi lệch khỏi giới hạn của một bộ phim đã được dán nhãn dành cho độ tuổi 13+.

Mỗi gia đình đều có những tiêu chuẩn khác nhau, và đối với một số bậc phụ huynh, các bộ phim dán nhãn 13+ vẫn có thể chứa những nội dung quá nhạy cảm so với con em mình.

Đó là lý do Meta ra mắt một thiết lập mới nghiêm ngặt hơn mang tên 'Giới hạn Nội dung', giúp thắt chặt hơn nữa bộ lọc nội dung trên Tài khoản Thanh thiếu niên. Với tính năng này, các em không thể xem, viết hay nhận bình luận dưới các bài đăng. 'Giới hạn Nội dung' được thiết kế nhằm trao cho phụ huynh nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những gì con em mình tiếp cận trên Instagram.

Hiện tại, người dùng ở lứa tuổi thanh thiếu niên trên Facebook, Instagram và Messenger tại Việt Nam sẽ bắt đầu được tự động chuyển sang thiết lập 13+ vừa cập nhật; trong khi đó, tính năng 'Giới hạn Nội dung' sẽ chính thức khả dụng vào cuối năm nay.

Các bậc phụ huynh có thể tham gia nhiều hơn vào việc kiểm soát trải nghiệm trực tuyến của con em mình.

Bên cạnh việc liên tục cập nhật sản phẩm, Meta cũng đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Việt Nam nhằm mang đến những trải nghiệm trực tuyến an toàn, tích cực và phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

Hướng tới Tháng hành động vì trẻ em 2026 tại Việt Nam, Meta sẽ tham gia Lễ phát động Chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 dự kiến diễn ra vào ngày 29/5 tại Hà Nội. Tại đây, Meta sẽ tổ chức một khu vực tương tác và tư vấn để phụ huynh trực tiếp tìm hiểu về tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên và cách thiết lập tài khoản này cho con em mình.

Trong năm nay, Meta sẽ hợp tác cùng các đối tác tại Việt Nam triển khai một số hoạt động dành cho tài khoản Thanh thiếu niên và các công cụ bảo vệ tích hợp. Hoạt động này nhằm trang bị kiến thức cho các tổ chức để lan tỏa nhận thức đến các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về xây dựng môi trường mạng an toàn hơn cho thanh thiếu niên.

Những nỗ lực này là một phần trong cam kết dài hạn của Meta nhằm hỗ trợ người trẻ tại Việt Nam phát huy các lợi ích của mạng xã hội trong học tập và giao tiếp, đồng thời giữ an toàn và hành xử có trách nhiệm trên môi trường trực tuyến./.

