10.000 người tham gia Lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên

Lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào sáng 30/5/2026

Hoạt động do Công an thành phố Hà Nội tổ chức với quy mô hơn 10.000 người tham gia, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền kỹ năng sống và sáng tạo nội dung số.

Với một kịch bản trải nghiệm liên hoàn, đa giác quan, từ giáo dục kỹ năng sinh tồn, trình diễn sức mạnh vũ trang, phô diễn công nghệ tương lai cho đến sự cuồng nhiệt của bóng đá, ngày hội 30/5 tại Hồ Gươm hy vọng trở thành một bữa tiệc cảm xúc khổng lồ.

Đó không chỉ là không gian vui chơi cuối tuần, mà là nơi mỗi người dân được hòa mình vào nhịp đập, thấu hiểu những cống hiến thầm lặng và tự hào cùng sự lớn mạnh của lực lượng Công an Thủ đô.

Ngay sau phần nghi lễ chính, tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ được biến hóa thành một ngày hội trải nghiệm tương tác. Từ việc thử thách bản thân với vôlăng mô phỏng trên sa hình ảo, học võ tự vệ cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động đặc nhiệm, đến việc tận mắt chứng kiến công nghệ Trợ lý ảo AI... Tại đây, người dân Thủ đô sẽ được hóa thân, tương tác, thấu hiểu sâu sắc hơn công việc thường nhật của lực lượng vũ trang.

Dọc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng sẽ đồng loạt sáng đèn các trạm trải nghiệm "Hành trình bình yên". Với phương châm "dân vận khéo, tương tác sâu", Công an thành phố Hà Nội đã thiết kế 6 trạm trải nghiệm chuyên biệt, xóa bỏ hoàn toàn những hình thức tuyên truyền "chay" cứng nhắc.

Hứa hẹn thu hút đông đảo sự chú ý là không gian trải nghiệm giao thông đối diện nhà hàng Thủy Tạ. Tại đây, người dân sẽ không còn là người quan sát, mà trực tiếp bước vào cabin mô phỏng lái xe ôtô và môtô để đối mặt với những tình huống "thót tim" như đường trơn trượt, góc cua khuất tầm nhìn, hay điểm mù của xe lớn.

Hệ thống sẽ lập tức cảnh báo va chạm nếu người lái thao tác sai hoặc xao nhãng sử dụng điện thoại, mang đến bài học đắt giá về sự an toàn.

Đặc biệt, các em nhỏ sẽ có cơ hội hóa thân thành "Người dẫn đoàn nhí", trải nghiệm thực hành các động tác vung gậy điều tiết và phát loa tuyên truyền ngay trên xe ôtô, môtô dẫn đoàn chuyên dụng.

Khu vực trải nghiệm của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ sẽ mang đến những phút giây hồi hộp và chân thực nhất.

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ đã được huy động để hướng dẫn người dân trực tiếp khoác lên mình trang phục lính cứu hỏa, tận tay sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt ngọn lửa từ bình gas giả định. Thú vị hơn, người dân còn được trải nghiệm cảm giác thót tim nhưng an toàn tuyệt đối khi thoát nạn trên xe thang chuyên dụng vươn cao hàng chục mét giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm.

Chưa dừng lại ở đó, người dân sẽ đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác trước những "cạm bẫy" tinh vi được lật tẩy tại khu vực trải nghiệm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tận dụng không gian mở rộng 8 mét mặt tiền, lực lượng chức năng sẽ trưng bày trực quan các mô hình nhận diện ma túy "núp bóng" tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống đang len lỏi trong đời sống.

Một điểm nhấn đặc biệt mang đậm tính nhân văn trong chuỗi trải nghiệm lần này là không gian của lực lượng Cảnh sát Cơ động. Trong bối cảnh vấn nạn bạo lực học đường và xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận, lực lượng "lá chắn thép" quyết định mở một "lớp học phản xạ vàng" ngay giữa phố đi bộ.

Bên cạnh việc check-in cùng dàn xe bọc thép đặc chủng uy dũng như Hummer H2, Ram-2000 MK3, xe Jino phun nước chống bạo loạn, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những màn đồng diễn quyền thuật 38 động tác mạnh mẽ.

Đặc biệt, các em nhỏ sẽ được các chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm trực tiếp hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm qua các tình huống giả định như bị người lạ kéo tay bắt cóc, cách xử lý khi đối diện với kẻ xấu lúc ở nhà một mình, hay đối phó với bạo lực học đường và không gian mạng.

Đặc biệt, người dân sẽ bước vào một không gian "Chuyển đổi số" dài 15 mét, nơi khắc họa rõ nét hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô tinh nhuệ trong kỷ nguyên 4.0. Tại đây, công chúng sẽ được trực tiếp tương tác đàm thoại hai chiều với Robot Trợ lý ảo AI qua tổng đài 1900.0113 để nghe hướng dẫn thủ tục hành chính tự động.

Bằng việc đeo kính thực tế ảo (VR), người dân có thể dạo bước tham quan "Bảo tàng số Công an Hà Nội" ở góc nhìn 360 độ.

Người dân cũng sẽ được trực tiếp mục sở thị sức mạnh của Hệ thống Camera AI tự động nhận diện biển số và lỗi vi phạm giao thông - một mảnh ghép liên kết chặt chẽ với ứng dụng iHanoi và trải nghiệm bấm nút khẩn cấp trên hệ thống phòng chống cướp ngân hàng tự động đầy kịch tính.

Nếu những trải nghiệm nghiệp vụ mang đến sự vững tâm và kiến thức thiết thực, thì góc giao lưu thể thao chắc chắn sẽ làm bùng nổ cảm xúc của hàng vạn người hâm mộ Thủ đô.

Ngay tại khu vực đầu đường vào Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không gian trưng bày của Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội sẽ được thiết kế vô cùng rực rỡ. Tại đây, chiếc cúp vô địch danh giá cùng những chiếc áo đấu lịch sử của đội bóng ngành Công an sẽ được trưng bày trang trọng để người dân tự do tham quan, chiêm ngưỡng.

Một trong những điều mà nhiều người hâm mộ mong chờ đó là sự xuất hiện của dàn sao của Câu lạc bộ Công an Hà Nội với 7 tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long và Jason Pendant Quang Vinh… Các tuyển thủ sẽ hòa cùng dòng người, xuống phố đi bộ, tham gia các sự kiện trải nghiệm.

Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên, học viên các trường Công an nhân dân và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an. Theo thể lệ, các tác phẩm dự thi có thời lượng tối đa 5 phút, được thể hiện dưới nhiều hình thức như phim ngắn, phóng sự, ký sự, tiểu phẩm, video kể chuyện… Nội dung tập trung tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Nhân dân, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng. Một trong những điều khiến “Tổ quốc bình yên” nhận được sự quan tâm lớn là cuộc thi xuất hiện đúng thời điểm những video tuyên truyền pháp luật theo phong cách trẻ trung, gần gũi đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Từ những clip tình huống giao thông ngắn gọn, hài hước đến các video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI minh họa trực quan các hành vi vi phạm, hình ảnh người chiến sỹ Công an ngày càng trở nên thân thiện, hiện đại và gần dân hơn./.