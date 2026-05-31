Trung Quốc phóng vệ tinh thử nghiệm công nghệ Internet mới

Ngày 31/5, Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh thử nghiệm công nghệ Internet mới từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), Tây Nam nước này.

Theo Tân Hoa xã, vệ tinh được phóng lên không gian lúc 2h07 sáng (giờ Bắc Kinh, tức 3h07 theo giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D và đã đi vào quỹ đạo định trước.

Vệ tinh này chủ yếu được sử dụng để thử nghiệm và xác minh các công nghệ kết nối băng thông rộng trực tiếp giữa điện thoại di động và vệ tinh, cũng như các công nghệ mạng tích hợp không gian-mặt đất.

Đây là chuyến bay thứ 646 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Tên lửa Trường Chinh-2D do Học viện Công nghệ du hành vũ trụ Thượng Hải, thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, phát triển. Tên lửa này có thể đáp ứng nhu cầu phóng 1 vệ tinh hoặc nhiều vệ tinh cùng lúc./.

