Việt Nam sẵn sàng hợp tác và xem EAEU là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực AI

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazakhstan, ngày 28/5, tại thủ đô Astana (Kazakhstan), trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Á-Âu với chủ đề “Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) trong cạnh tranh kỹ thuật số toàn cầu: Ưu tiên trí tuệ nhân tạo,” Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Á-Âu.

Phiên toàn thể là hoạt động trọng tâm của Diễn đàn, có sự tham dự của nguyên thủ các quốc gia thành viên EAEU, gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, đại diện lãnh đạo các nước khách mời, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia, nhằm trao đổi về những xu thế lớn của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian Á-Âu.

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn năm nay phù hợp với xu thế hiện nay, đồng thời có ý nghĩa chiến lược khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành nguồn lực mới của tăng trưởng, quản trị và cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chia sẻ một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, Chính phủ điện tử và kinh tế số; cách tiếp cận của Việt Nam trong phát triển AI; khẳng định đối với Việt Nam, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng, động lực và đột phá chiến lược để bước vào kỷ nguyên mới, đồng thời nêu một số định hướng lớn trong việc thúc đẩy triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EAEU trong bối cảnh mới, xu thế mới của khu vực là kinh tế số và AI, xúc tiến hành lang vận tải xuyên lục địa và xu hướng số hóa thương mại xuyên biên giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chụp ảnh cùng lãnh đạo các quốc gia thành viên EAEU và các quốc gia khách mời. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh thỏa thuận hiện tại giữa EAEU và Việt Nam tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế giữa hai bên. Trong bối cảnh mới này, cần bổ sung thêm các lĩnh vực hợp tác công nghệ mới vào những lĩnh vực hiện có như nghiên cứu và phát triển AI, bao gồm cả nông nghiệp thông minh, quy hoạch đô thị và giao thông vận tải, cũng như củng cố sự hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu và các cơ sở giáo dục để đào tạo nhân lực trong lĩnh vực điều khiển học và khoa học máy tính.

Theo Phó Thủ tướng, các bên có thể thiết lập một diễn đàn trao đổi chính sách về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng; đồng thời khẳng định Việt Nam xem EAEU là đối tác đáng tin cậy trong hành trình phát triển AI vì lợi ích của cả hai bên.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu; Phó Chủ tịch nước Cuba và Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Belarus.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu Bakytzhan Sagintaev, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với EAEU; đánh giá cao kết quả mà Hiệp định FTA Việt Nam-EAEU đạt được trong hơn 10 năm qua, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên; đề nghị hai bên tiến hành rà soát 10 năm thực hiện FTA, xác định những vấn đề cần khắc phục để nâng cao hiệu quả FTA, trong đó có việc gỡ bỏ biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với hàng thủy sản và dệt may của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu Bakytzhan Sagintayev. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu đánh giá FTA với Việt Nam là hình mẫu hợp tác thành công của EAEU; cho biết năm 2025 kim ngạch thương mại giữa khối EAEU và Việt Nam đạt 8,3 tỷ USD; khẳng định sẽ thúc đẩy trao đổi với các nước thành viên nhằm xử lý các quan tâm của Việt Nam, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác chuyển đổi số, công nghệ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm ký kết Hiệp định FTA Việt Nam-EAEU.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Belarus Natalya Petkevich, hai bên đánh giá cao và vui mừng trước những kết quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và du lịch, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Cộng hòa Belarus vào tháng 5/2025.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Belarus, với tư cách là nước thành viên của EAEU, ủng hộ tháo gỡ các biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với hàng dệt may, tạo thuận lợi cho nông, thủy sản Việt Nam vào thị trường EAEU; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận mà hai nước đạt được trong khuôn khổ, nhất là việc ký kết Lộ trình hợp tác giai đoạn 2026-2028.

Phó Thủ tướng Natalya Petkevich khẳng định Belarus coi Việt Nam là đối tác chiến lược và tin cậy tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn phát triển hợp tác nhiều mặt và tin rằng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm kết nối chính trị, văn hóa, kinh tế, thương mại giữa Belarus và các nước trong khu vực. Phó Thủ tướng Natalya Petkevich hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Belarus, tăng cường hợp tác giữa địa phương hai nước.

Về các biện pháp phòng vệ ngưỡng, Belarus sẽ xem xét tích cực nâng ngưỡng cho hàng dệt may Việt Nam, đồng thời cũng đề nghị Việt Nam mở cửa cho một số mặt hàng nông sản, công nghiệp của Belarus; đề nghị hai bên cần sớm cân bằng cán cân thương mại như là một giải pháp để tháo gỡ phòng vệ ngưỡng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Gặp Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba là tài sản chung vô giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là hình mẫu sáng ngời trong quan hệ quốc tế; nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Cuba và hai nước cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam, khẳng định Việt Nam-Cuba đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, gắn bó mẫu mực.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các dự án trồng lúa nước và năng lượng tái tạo; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro trong năm 2026.

Dự kiến, ngày 29/5, trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế Á-Âu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ tiếp một Phó Thủ tướng Nga, thăm Đại học Nazarbayev và Trung tâm công nghệ đổi mới sáng tạo quốc tế, cũng như thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan./.

