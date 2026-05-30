EU thúc đẩy chủ quyền công nghệ, giảm phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc

Lo ngại trước sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một gói biện pháp nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào các dịch vụ của Mỹ và chip của Trung Quốc, đồng thời ưu tiên phát triển các giải pháp thay thế nội khối.

Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến công bố đề xuất có tên "Chủ quyền công nghệ" vào ngày 2/6, trong đó gồm các quy định mới về chip, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, gói biện pháp dự kiến bao gồm ba trụ cột chính. Thứ nhất là "Đạo luật Phát triển Đám mây và AI" nhằm mục đích đẩy nhanh việc triển khai cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Thứ hai là đề xuất "Đạo luật Chip," tập trung củng cố an ninh nguồn cung chất bán dẫn bằng cách giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Cuối cùng là nỗ lực thúc đẩy các cơ quan công quyền đẩy mạnh sử dụng các giải pháp phần mềm mã nguồn mở nhằm tăng khả năng kiểm soát, tính linh hoạt và tránh bị "khóa chặt" vào một nhà cung cấp cụ thể.

Tài liệu dự thảo cũng cho biết các chính phủ sẽ phải tiến hành đánh giá rủi ro chủ quyền đối với các dịch vụ đám mây và AI, nhằm cải thiện khả năng phục hồi và xác định những giải pháp thay thế của châu Âu.

Về vấn đề chip, EC muốn có quyền can thiệp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nguồn cung bằng cách buộc phía nhà sản xuất ưu tiên các đơn đặt hàng cho những sản phẩm thiết yếu.

Đề xuất này cũng bao gồm cơ chế mua sắm chung, theo đó EU sẽ đóng vai trò là người mua thay mặt các quốc gia thành viên đang gặp khó khăn.

EU đang ngày càng lo ngại về mức độ phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Mỹ, vốn đang chiếm khoảng 70% thị phần châu Âu.

Dù các quan chức EU khẳng định gói biện pháp này không nhằm mục đích chống lại các đối tác thương mại hay đóng cửa thị trường, động thái này vẫn có nguy cơ dấy lên căng thẳng mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Đại sứ Mỹ tại EU, ông Andrew Puzder mới đây đã lên tiếng cảnh báo về các động thái bảo hộ của khối này. Các công ty Mỹ cũng kêu gọi EU không loại họ khỏi thị trường, khẳng định rằng người châu Âu sẽ tự quản lý dữ liệu của mình khi sử dụng các dịch vụ của Mỹ./.

