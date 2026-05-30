Ba Lan được EU giải ngân 6,6 tỷ euro để tăng cường quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 29/5, Ba Lan đã tiếp nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro (tương đương 7,6 tỷ USD) từ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh gia tăng lo ngại về an ninh khu vực.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), khoản giải ngân trên chiếm 15% tổng mức 43,7 tỷ euro được phân bổ cho Ba Lan theo cơ chế SAFE và quốc gia Đông Âu được nhận hỗ trợ lớn nhất từ chương trình này, đồng thời cũng là nước thành viên EU đầu tiên được giải ngân theo chương trình.

Khoản hỗ trợ được chuyển tới Vácsava trong bối cảnh Chính phủ Ba Lan đang thúc đẩy các kế hoạch đầu tư quốc phòng quy mô lớn nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực an ninh tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chương trình SAFE được EU triển khai nhằm hỗ trợ các nước thành viên nhanh chóng gia tăng năng lực quốc phòng, thúc đẩy hoạt động mua sắm quân sự chung và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Giới chức Ba Lan cho biết sẽ phân bổ đáng kể nguồn vốn tiếp nhận cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước nhằm tăng cường năng lực sản xuất và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Ba Lan hiện đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng các quốc gia Biển Baltic, một diễn đàn liên chính phủ nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực gồm 10 quốc gia thành viên cùng EU.

Từ ngày 1/7, Ba Lan sẽ chính thức chuyển giao vai trò này cho Iceland, khép lại nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn về an ninh khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski đã tham dự lễ chuyển giao tại các thành phố ven biển Gdynia và Sopot.

Trong nhiệm kỳ chủ tịch, Ba Lan ưu tiên các vấn đề an ninh khu vực, tập trung vào bảo vệ môi trường biển và cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Biển Baltic, đồng thời thúc đẩy tăng cường phối hợp giám sát hàng hải.

Ngoài ra, Ba Lan cũng kêu gọi tăng cường ủng hộ Ukraine và thúc đẩy gắn kết Kiev với các sáng kiến khu vực của Hội đồng với lập luận an ninh của Ukraine có liên hệ chặt chẽ với ổn định của toàn khu vực Biển Baltic.

Trong hoạt động liên quan mới nhất, ngày 29/5, lực lượng đặc nhiệm Ba Lan đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự Orkan 26 mô phỏng tình huống cướp tàu phà nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh trên Biển Baltic./.

