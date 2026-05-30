Ngày Văn hóa ASEAN 2026 tại Áo lan tỏa sắc màu văn hóa Đông Nam Á

Tối 29/5, Ngày Văn hóa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2026 đã diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo với chủ đề “Di sản và sự hòa hợp của ASEAN qua hạt gạo” (ASEAN Heritage and Harmony through Rice).

Sự kiện do Ủy ban ASEAN tại Vienna và Tạp chí Diplomatic Society tổ chức nhằm tôn vinh sự phong phú về văn hóa, đa dạng bản sắc và tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN thông qua các hoạt động nghệ thuật và giao lưu văn hóa.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chủ đề năm nay lấy cảm hứng từ hạt gạo - biểu tượng gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa và truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á. Hình ảnh bó lúa trên lá cờ ASEAN mang ý nghĩa văn hóa và đoàn kết của các nước thành viên.

Thông qua âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và ẩm thực, chương trình góp phần giới thiệu tới bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc, tinh thần hòa hợp và sự gắn kết của cộng đồng ASEAN.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Ủy ban ASEAN, Đại sứ Philippines tại Áo Evangelina Bernas nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc tăng cường hiểu biết, kết nối giữa các dân tộc và quảng bá hình ảnh ASEAN năng động, đa dạng, giàu bản sắc tới cộng đồng quốc tế.

Đại diện Bộ Ngoại giao Áo cùng Tạp chí Diplomatic Society đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của ASEAN trong thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, là điểm đến du lịch và đầu tư ngày càng hấp dẫn của thế giới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tham gia chương trình với tiết mục trình diễn áo dài truyền thống, góp phần quảng bá vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và giá trị văn hóa lâu đời của trang phục dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tiết mục nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo khách mời tham dự.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, sự kiện còn có hoạt động trải nghiệm ẩm thực đặc sắc làm từ gạo của các nước ASEAN, tạo không gian giao lưu sôi động giữa cộng đồng ngoại giao, các tổ chức quốc tế và bạn bè Áo.

Ngày Văn hóa ASEAN là sự kiện thường niên, thu hút sự tham dự đông đảo của các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao và phái đoàn bên cạnh Liên hợp quốc tại Vienna, cùng đông đảo bạn bè, doanh nghiệp Áo.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng ASEAN tại Áo trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết văn hóa và quảng bá hình ảnh ASEAN đoàn kết, năng động và giàu bản sắc tại châu Âu./.

Ngày Gia đình ASEAN tại Bỉ tái hiện không gian văn hóa Đông Nam Á Khu ẩm thực với các món đặc trưng như tôm rán, mỳ xào Việt Nam, satay Indonesia và góc hoạt động dành cho thiếu nhi đã góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, thắt chặt tình đoàn kết ASEAN.