Tinh thần ASEAN thắp sáng đêm hội văn hóa nghệ thuật, ẩm thực tại Singapore

Tối 10/11, tại khách sạn Grand Copthorne Waterfront, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore đã tổ chức Liên hoan văn hóa nghệ thuật, ẩm thực ASEAN Gala Night 2025, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên, cộng đồng cùng bạn bè sở tại và quốc tế tới tham dự.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ASEAN vừa kết nạp Timor Leste làm thành viên thứ 11. Việc Timor Leste tham gia liên hoan năm nay với tư cách là thành viên chính thức cũng khiến không khí thêm phần rộn ràng, hứng khởi.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, năm nay Malaysia giữ cương vị nước Chủ tịch ASEAN, do đó Đại sứ quán Malaysia tại Singapore đã chủ trì buổi liên hoan văn hóa.

Phát biểu tại sự kiện, Cao ủy Malaysia tại Singapore Dato' Indera dr Azfar bin Mohamad Mustafar nhấn mạnh thời khắc đặc biệt khi ASEAN Gala Night thường niên giờ đây đã có thêm thành viên chính thức là Timor Leste.

Ông cho biết với mục tiêu hội nhập và phát triển bền vững, Malaysia đã đảm nhận vai trò lãnh đạo khối với quyết tâm rõ ràng, cùng với các thành viên khác, chèo lái và định hướng con đường mới, vượt qua những thách thức khu vực, khủng hoảng toàn cầu, nhu cầu địa chính trị và những biến động kinh tế ngày càng gia tăng.

Nét đẹp văn hóa Việt Nam được thể hiện qua tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ thuộc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore biểu diễn. (Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN)

Cao ủy Malaysia tại Singapore bày tỏ tin tưởng với tinh thần mạnh mẽ và luôn hướng đến đối thoại, hòa giải và cân nhắc, 11 quốc gia sẽ biến sự đa dạng thành lợi thế, tiến lên cùng nhau và cùng với 6 đối tác phát triển thiết lập quan hệ đối tác ổn định và toàn diện, đổi mới và cải thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và các ưu tiên kinh tế của châu Á và đối tác.

Cao ủy Dato' Indera dr Azfar bin Mohamad Mustafar cũng tuyên bố chuyển giao vai trò Chủ trì ASEAN Gala Night 2026 cho Philippines - nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2026, tin tưởng vào sự tiếp nối tầm nhìn tập thể vì một khu vực Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, Đại sứ Philippines tại Singapore Medardo G.Macaraig cho biết ông rất vui khi tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN Gala Night 2026 từ Malaysia. Ông hy vọng Philippines có thể chuẩn bị tốt và thành công như những gì Malaysia đã đạt được trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN.

ASEAN Gala Night là cơ hội để các nước ASEAN quảng bá văn hóa ASEAN tới bạn bè quốc tế, đồng thời tăng cường tình đoàn kết thông qua giao lưu văn hóa, ẩm thực.

Năm nay, những người tham dự tiếp tục được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các nước ASEAN, những món ăn truyền thống của từng quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết đây chính là cách để ASEAN lan tỏa sức mạnh văn hóa, sức mạnh mềm. Theo Đại sứ, năm nay, nét đẹp văn hóa của Việt Nam được giới thiệu rộng rãi và đặc trưng hơn đến với bạn bè quốc tế, thông qua không chỉ những tiết mục văn nghệ thể hiện sự phong phú trong văn hóa biểu diễn của Việt Nam trên sân khấu mà còn là văn hóa ẩm thực, là cơ hội để quảng bá các thương hiệu ẩm thực của Việt Nam thông qua sự kiện.

Gian hàng của Việt Nam tại liên hoan thu hút đông thực khách muốn thưởng thức các món ăn đặc trưng như nem rán, gỏi cuốn, phở… (Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN)

Cũng giống như mọi năm, ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc, gian hàng ẩm thực của Việt Nam thu hút rất đông thực khách muốn thưởng thức các món ăn đặc trưng như nem rán, gỏi cuốn, phở… Đóng góp vào thành công này là sự phối hợp của Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, của công ty Sasco với nhà hàng Việt Nam tại Singapore.

Ông Trần Trọng Thuận, Phó Giám đốc Chi nhánh Long An của Sasco cho biết công ty mang một số nguyên liệu từ Việt Nam sang để cùng giới thiệu và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa Phở Sen đến bạn bè quốc tế.

Là một thực khách có tình yêu với ẩm thực Việt Nam, bà Emmeline Lam, cho biết bà rất vui khi có mặt tại sự kiện và được thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Bà nhấn mạnh: “Tôi yêu Việt Nam vì ẩm thực và cũng vì những người bạn rất tốt cùng những người đáng mến mà tôi đã gặp ở Việt Nam. Tôi thích nhiều món ăn đa dạng của các bạn. Tôi hy vọng sẽ đến Việt Nam thường xuyên và đưa nhiều bạn bè và phái đoàn doanh nghiệp của tôi đến thăm Việt Nam bởi Việt Nam là một trong những quốc gia tôi yêu mến.”

Phần vui chơi “bốc thăm trúng thưởng” của lần lượt từng nước ASEAN đã khiến không khí buổi liên hoan thêm phần sôi nổi.

Buổi lễ khép lại trong niềm tin tưởng vào một ASEAN ngày càng hợp tác, gắn kết, phát triển và thịnh vượng./.

