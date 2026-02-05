Lễ hội Mùa Xuân tại Jakarta thúc đẩy giao lưu văn hóa ASEAN-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiều 5/2, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN, Phái đoàn thường trực Malaysia tại ASEAN đã phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Lễ hội Mùa Xuân nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Phát biểu tại buổi lễ qua video, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh Tết Nguyên đán được tổ chức ở nhiều quốc gia thành viên trên khắp ASEAN và đã trở thành một dịp lễ lớn trên toàn cầu. Lễ hội Mùa Xuân lần này là một phần trong những nỗ lực không ngừng nhằm chuyển tầm nhìn chung giữa ASEAN và Trung Quốc thành sự hợp tác có ý nghĩa.

Tổng Thư ký cho biết theo “Tầm nhìn ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta,” ASEAN tiếp tục cam kết phát triển một cộng đồng vững mạnh, tự hào về bản sắc đa dạng và chịu trách nhiệm về việc bảo tồn, gìn giữ và tạo ra giá trị.

Tổng Thư ký kêu gọi người dân ASEAN cùng nhau tiến vào năm mới với niềm hy vọng, sự kiên cường và tinh thần đoàn kết, cùng tôn vinh những truyền thống phong phú và kết nối ASEAN-Trung Quốc.

Đại sứ Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN Wang Qing khẳng định Lễ hội Mùa Xuân là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với nhân dân, sự giao thoa của các nền văn hóa, cũng như sự chung sống hài hòa giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Đại sứ nhắc đến dấu mốc năm nay sẽ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN và 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu qua băng hình tại Lễ hội Mùa Xuân. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Đại sứ Wang Qing khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao, tăng cường sự cộng hưởng giữa các chiến lược phát triển, đồng thời chung tay cùng ASEAN xây dựng ngôi nhà chung hòa bình, an ninh, thịnh vượng, tươi đẹp và hữu nghị.

Buổi lễ khai mạc Lễ hội Mùa Xuân mang đến một không gian đậm văn hóa với một chương trình nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ đến từ Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong dịp này, tại khuôn viên Trụ sở Ban Thư ký ASEAN đã diễn ra triển lãm trưng bày ảnh về văn hóa Tết Nguyên đán Trung Quốc, đồng thời mang đến cơ hội trải nghiệm không khí lễ hội vui tươi theo cả phong cách truyền thống và hiện đại thông qua nghi thức thưởng thức trà Lưu Đào, các món ăn địa phương, xem các hoạt động dân gian và dùng thử các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)./.

