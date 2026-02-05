Thủ tướng hai nước Việt Nam-Lào trao đổi sâu rộng về hợp tác kinh tế-xã hội

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 5/2, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, người đồng chí và là người bạn thân thiết của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone trân trọng cảm ơn và đặc biệt ghi nhận sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với quan hệ hai nước, với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và mối quan hệ gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Sonexay Siphandone nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao vai trò của Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2021-2025 với những đóng góp nổi bật trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ to lớn, kịp thời và hiệu quả của Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy triển khai các dự án kết nối hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, sự kiên định đường lối đổi mới toàn diện trên cơ sở kế thừa, vì mục tiêu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone tiếp tục được tín nhiệm bầu tham gia Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Đảng và nhân dân Lào đối với năng lực, uy tín cũng như những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, dưới sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chính phủ Lào sẽ thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X (2026-2030) với các nhiệm vụ trọng tâm, qua đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, tự chủ, phồn vinh, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước thời gian qua và phương hướng mục tiêu phát triển trong thời gian tới để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng của mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ về những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng của Chính phủ Việt Nam vào thành công của đất nước trong nhiệm kỳ 2021-2025, khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội XIV ngay từ những ngày đầu tiên để Việt Nam thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hướng tới năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai nhà Lãnh đạo bày tỏ phấn khởi trước những kết quả hợp tác toàn diện và rất ấn tượng mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua, được cụ thể hóa thành nhiều nhóm nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành.

Theo đó, quan hệ chính trị-ngoại giao Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và nâng lên mức độ tin cậy cao nhất, với việc hai bên thống nhất bổ sung nội hàm mới “gắn kết chiến lược” vào quan hệ song phương và được xác định như một cam kết chính trị lâu dài, gắn bó chặt chẽ về tầm nhìn, lợi ích và hành động.

Hai bên nhất trí hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định cho mỗi nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt bước phát triển vượt bậc, trở thành động lực quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong lĩnh vực hợp tác thương mại và đầu tư, ngân hàng, tài chính giữa hai nước. Với quyết tâm và nỗ lực chung, kim ngạch thương mại song phương đã có bước nhảy vọt, đạt gần 3 tỷ USD năm 2025; đầu tư của Việt Nam tại Lào đạt hơn 5,6 tỷ USD, tăng gấp 7 lần so với năm trước đó, nâng tổng vốn lũy kế lên 6,21 tỷ USD với 276 dự án, đưa Lào trở thành quốc gia tiếp nhận nhiều dự án đầu tư nước ngoài nhất của doanh nghiệp Việt Nam.

Hợp tác tài chính-ngân hàng ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá, đặc biệt là việc công bố và triển khai khuôn khổ thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR, góp phần giảm phụ thuộc vào đồng tiền trung gian, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự chủ động, nhạy bén trong tiếp cận các xu hướng giao dịch tiền tệ song phương hiện đại trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh đó, hai Thủ tướng cũng vui mừng nhận thấy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa và du lịch đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện có gần 11.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.

Hai nước cũng phối hợp thành công trong công tác bảo tồn di sản với việc UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên trong khu vực là Vườn Quốc gia Hin Nam No-Phong Nha-Kẻ Bàng (tháng 7/2025) và Lào công nhận tuyến đường Trường Sơn trên đất Lào là di sản quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai bên đã tập trung xử lý dứt điểm nhiều dự án kéo dài, vướng mắc nhiều năm, đồng thời thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng; khánh thành và bàn giao 5 công trình tiêu biểu gồm Cầu cảng số 3-Cảng Vũng Áng; Trung tâm cai nghiện ma túy tại Vientiane; Công viên Hữu nghị Lào-Việt tại Thủ đô Vientiane; Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Hủa Phăn; đồng thời cơ bản hoàn thành và chuẩn bị chuyển giao Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho phía Lào.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược,” đồng thời nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục trao đổi sâu rộng, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, thúc đẩy triển khai nhanh một số dự án hợp tác chiến lược trọng điểm mới về kết nối năng lượng, giao thông, khoáng sản, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, qua đó góp phần tăng cường gắn kết, thực chất và hiệu quả, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chúc Chính phủ và Nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn phát triển mới./.

