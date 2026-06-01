Việt Nam-Singapore mở rộng cơ hội hợp tác AI và đổi mới sáng tạo

Sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore, giới chuyên gia và trí thức Việt Nam tại Singapore nhận định quan hệ song phương đang đứng trước nhiều cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Theo các chuyên gia tại Singapore, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thời gian qua đã tạo nền tảng chính trị và thể chế thuận lợi để mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược - vốn đang trở thành động lực tăng trưởng mới của khu vực và thế giới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, Tiến sỹ Hà Sơn Tùng, Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ quang học tiên tiến thuộc Cơ quan Nghiên cứu, Công nghệ và Khoa học Singapore (A*STAR), cho rằng Việt Nam và Singapore hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, Singapore là một trong những quốc gia châu Á có kinh nghiệm phát triển các ngành công nghệ chiến lược từ rất sớm. Ông cho biết đảo quốc sư tử đã triển khai chiến lược phát triển ngành bán dẫn từ những năm 1970 và gần đây tiếp tục xây dựng chiến lược bán dẫn thế hệ mới nhằm thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của AI và các công nghệ tiên tiến.

Ông nhấn mạnh: “Singapore có nhiều bài học thực tiễn rất đáng tham khảo đối với Việt Nam, đặc biệt trong công tác quản trị công nghệ, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.”

Theo chuyên gia này, với lợi thế về vị trí địa lý gần gũi, nhiều điểm tương đồng về văn hóa và sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa hai nền kinh tế, Việt Nam và Singapore hoàn toàn có thể thúc đẩy các chương trình hợp tác nghiên cứu ở quy mô sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Ông Hà Sơn Tùng cho rằng bên cạnh việc kế thừa những thành công từ mô hình Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), hai nước có thể mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao thông qua những dự án nghiên cứu trực tiếp giữa các cơ quan khoa học và công nghệ của hai bên.

Trong số đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành AI và bán dẫn được xem là ưu tiên đặc biệt quan trọng. Theo ông, đối với các ngành công nghệ chiến lược, yếu tố con người luôn đóng vai trò quyết định. Vì vậy, việc hợp tác đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao giữa hai nước sẽ có ý nghĩa rất lớn.

Một lợi thế đáng chú ý của Việt Nam hiện nay là cộng đồng trí thức kiều bào đang làm việc tại Singapore ngày càng lớn mạnh. Nhiều chuyên gia người Việt hiện đảm nhiệm vị trí quan trọng tại các tập đoàn công nghệ đa quốc gia, trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu của Singapore.

Ông Hà Sơn Tùng cho rằng lực lượng trí thức kiều bào có thể đóng vai trò “cầu nối chiến lược,” góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối nguồn lực giữa hai nước.

Phó Giáo sư, tiến sỹ Lưu Anh Tuấn, Khoa Khoa học máy tính và dữ liệu - Đại học Công nghệ Nam Dương Singapore (NTU), trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, tiến sỹ Lưu Anh Tuấn thuộc Khoa Khoa học máy tính và dữ liệu của Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU) đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong AI, chuyển đổi số và quản trị kỹ thuật hiện nay là rất lớn.

Theo ông Lưu Anh Tuấn, Singapore đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số và ứng dụng AI ở cấp quốc gia, trong khi Việt Nam lại có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, năng động và khả năng tiếp cận công nghệ mới nhanh chóng.

Ông nhận định nếu hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển các sản phẩm AI mang tính thực tiễn, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy công nghệ không chỉ cho hai nước mà còn cho cả khu vực.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong các lĩnh vực AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của cả hai nước trước những biến động công nghệ trong tương lai.

Các chuyên gia, nhà khoa học tại Singapore cũng kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục tạo động lực chính trị mới cho các chương trình hợp tác khoa học công nghệ song phương, đồng thời thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa cộng đồng trí thức, doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở nghiên cứu của hai nước.

Với nền tảng quan hệ song phương ngày càng phát triển cùng quyết tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo của cả hai bên, hợp tác Việt Nam-Singapore trong lĩnh vực AI và công nghệ cao được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột nổi bật trong quan hệ hai nước giai đoạn tới./.

