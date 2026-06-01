Bắc Gia Nghĩa giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng đô thị Tây Lâm Đồng

Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án lớn trên địa bàn.

Đây đều là các dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng và có vai trò quan trọng trong hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Gia Nghĩa, điểm hội tụ của các tuyến giao thông chiến lược phía Tây tỉnh Lâm Đồng.

Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm

Theo ông Trịnh Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình trọng điểm được Phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và được thực hiện quyết liệt từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Đến nay, các dự án đều có những chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình vào sử dụng và góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo đô thị Gia Nghĩa.

Điển hình như dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa. Đây là dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7/2020. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 19ha và có 74 hộ dân có đất thuộc diện phải thu hồi. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị Gia Nghĩa, là địa điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và là nơi vui chơi giải trí cho người dân. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo điểm thu hút, hấp dẫn cho du khách, tạo ra sản phẩm du lịch cho địa phương.

Thời gian qua, việc kiểm kê, đền bù, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, ngành chức năng phường Bắc Gia Nghĩa đã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến nay, chỉ còn 4/74 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng.

“Chúng tôi đang tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải đáp, giải quyết đến nơi đến chốn các kiến nghị, khiếu nại của bà con. Hiện, các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đang kiến nghị một số nội dung liên quan tới việc đền bù phần đất nằm trong lộ giới giao thông (Quốc lộ 28 tiếp giáp với dự án Quảng Trường); giá bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà cửa còn thấp, chưa tương xứng với thị trường; việc hỗ trợ tái định cư… Quan điểm của Ủy ban Nhân dân phường là các ngành chức năng phải giải đáp, giải quyết đến nơi đến chốn các kiến nghị. Trên cơ sở đó, phường sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân để thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp đã tiến hành hết các thủ tục theo quy định mà các hộ dân vẫn không chấp hành chủ trương, Phường sẽ lên kế hoạch cưỡng chế, thu hồi đất để bàn giao mặt bằng theo quy định, đảm bảo việc thi công, hoàn thành dự án," ông Trịnh Anh chia sẻ thêm.

Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên Đắk Nông được kỳ vọng tạo ra một điểm nhấn kiến trúc trung tâm đô thị Gia Nghĩa. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Tương tự, dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên Đắk Nông cũng đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một điểm nhấn về kiến trúc đặc trưng tại trung tâm đô thị Gia Nghĩa. Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án là 1,7ha với 30 hộ dân. Hiện, phần lớn diện tích phục vụ thi công đã được bàn giao cho nhà thầu. Tuy nhiên, vẫn còn 3 hộ dân, với diện tích hơn 1.300m2 chưa hoàn thành việc bàn giao mặt bằng và nhận đất tái định cư.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Gia Nghĩa, các hộ dân vẫn tiếp tục khiếu nại vì diện tích đo đạc, thu hồi nhỏ hơn so với diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, các hộ dân kiến nghị nâng giá đền bù đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cũng như cấp thêm lô tái định cư… Đối với các kiến nghị này, các đơn vị liên quan đang phối hợp, tập trung giải đáp, giải quyết đến nơi đến chốn, đúng các quy định pháp luật. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường cũng tăng cường vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Song song với đó, Ủy ban Nhân dân phường cũng gửi hồ sơ, tham vấn ý kiến của các ngành chức năng liên quan, trong trường hợp đã tiến hành hết các thủ tục theo quy định mà các hộ dân vẫn không chấp hành, Phường sẽ lên kế hoạch cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định.

Ngoài 2 dự án nêu trên, địa bàn phường Bắc Gia Nghĩa cũng đang triển khai nhiều dự án lớn, điển hình như Dự án Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur; Dự án đường Tôn Đức Thắng nối 2 trục Bắc Nam; Dự án đường bờ Tây, Hồ trung tâm… Hàng loạt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đang được các ngành chức năng phường Bắc Gia Nghĩa phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan giải quyết, nhằm đảm bảo mặt bằng sạch được bàn giao kịp thời, đúng tiến độ cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công.

Kỳ vọng lớn với việc hoàn thiện diện mạo đô thị

Theo Quyết định số 1078/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 30/3/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, phường Bắc Gia Nghĩa được công nhận là đô thị loại 3. Trên cơ sở đó, công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn phường đang được tổ chức thực hiện theo hệ thống quy hoạch phù hợp, gồm ba cấp độ là quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Hiện nay, đối với cấp độ quy hoạch chung, phường Bắc Gia Nghĩa đang được áp dụng quy hoạch chung thành phố Gia Nghĩa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt. Tuy nhiên, việc áp dụng quy hoạch này tính chất chuyển tiếp (đến tháng 6/2027). Việc khẩn trương triển khai lập quy hoạch phân khu là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và làm cơ sở pháp lý cho việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư trên địa bàn.

Với tính chất là quy hoạch có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý phát triển đô thị, thu hút đầu tư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và định hướng phát triển không gian phường Bắc Gia Nghĩa trong giai đoạn tới, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa xác định việc lập quy hoạch phân khu là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Dự kiến, công tác lập quy hoạch phân khu phường Bắc Gia Nghĩa phấn đấu hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2027, bảo đảm phù hợp với thời hạn áp dụng chuyển tiếp quy hoạch chung, đồng thời tạo cơ sở pháp lý ổn định, đồng bộ cho công tác quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn.

Hiện, công tác lập quy hoạch phân khu phường Bắc Gia Nghĩa vẫn còn gặp một số khó khăn do đây là nhiệm vụ mới, phạm vi nghiên cứu rộng, yêu cầu chuyên môn cao và liên quan đến nhiều lĩnh vực như đất đai, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường và định hướng phát triển không gian đô thị… Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn sâu về quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế; việc rà soát, tổng hợp, cập nhật hồ sơ, số liệu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cần nhiều thời gian để bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và chính xác. Bên cạnh đó, một số dữ liệu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa để phù hợp với thực tiễn quản lý tại địa phương.

Điểm giao giữa Quốc lộ 28 và đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), đoạn qua phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/Vietnam+)

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa đã đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường và các phòng, ban chuyên môn tập trung triển khai quyết liệt công tác lập quy hoạch phân khu phường Bắc Gia Nghĩa sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2045 (vào ngày 22/5/2026); xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý phát triển đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thu hút đầu tư và định hướng phát triển không gian đô thị của phường trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa cũng đề nghị Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo việc huy động sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư và các tổ chức có liên quan trong quá trình lập quy hoạch, bảo đảm quy hoạch được nghiên cứu toàn diện, phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương, hạn chế điều chỉnh cục bộ sau khi phê duyệt./.

Định hướng phát triển đô thị Gia Nghĩa trên nền tảng các trục giao thông chiến lược: ​ Theo kế hoạch triển khai thực hiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2045 vừa được ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký ban hành ngày 22/5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng định hướng tập trung đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với mục tiêu xây dựng đô thị Gia Nghĩa có không gian tập trung, gắn kết giữa nơi ở-dịch vụ-hạ tầng-giao thông, hướng đến một đô thị dễ tiếp cận, giảm tắc nghẽn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bằng cách hạn chế đô thị hóa tràn lan. ​ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng xác định đô thị Gia Nghĩa được hình thành trên nền tảng các trục giao thông chiến lược, mở ra những hành lang phát triển không gian năng động, liên kết vùng hiệu quả. Tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia, như cao tốc phía Tây, đoạn; bổ sung quy hoạch và xây mới đường bộ cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa; đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 28 và tuyến đường động lực kết nối Gia Nghĩa-Bảo Lâm, đồng thời thiết lập hành lang giao thương theo hướng Đông-Tây của tỉnh để kết nối với duyên hải Nam Trung Bộ, nơi có tiềm năng cảng biển và du lịch biển…

