Quỹ đất sinh hoạt cộng đồng tối thiểu 300m² tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII dự kiến diễn ra ngày 2/6/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng Nhân dân xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố.

Theo Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm cụ thể hóa khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai năm 2024 về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định các khu dân cư, thôn, xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bố trí, quy hoạch quỹ đất sinh hoạt cộng đồng phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng, với diện tích tối thiểu từ 300 m² trở lên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc đề xuất diện tích tối thiểu 300 m² được căn cứ trên định mức sử dụng đất xây dựng nhà văn hóa thôn quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, đồng thời tiếp thu ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Quy định này nhằm bảo đảm đủ quỹ đất để xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng và nhiều mục đích công cộng tại các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Dự thảo cũng đề xuất chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Theo đó, người thuộc diện hỗ trợ được giao đất ở trong hạn mức do Ủy ban Nhân dân thành phố quy định và được miễn tiền sử dụng đất; được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở và được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Đối với nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dự thảo quy định cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở không thông qua đấu giá và được giảm 50% tiền thuê đất; diện tích thuê đất do Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định căn cứ tình hình thực tế và quỹ đất của địa phương.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết đề xuất chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức mà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường hợp không còn đất ở được giao đất ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức và được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp không còn hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% hạn mức giao đất nông nghiệp được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức hoặc được thuê đất phi nông nghiệp để sản xuất, kinh doanh với mức giảm 50% tiền thuê đất.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 15/1/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt danh sách 6 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm thôn Đồng Ké (xã Trần Phú) và các thôn Đồng Vàng, Cổ Rùa, Đồng Âm, Trán Voi, Đồng Vỡ (xã Phú Cát); đồng thời phê duyệt 5 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm Yên Xuân, Mỹ Đức, Ba Vì, Suối Hai và Yên Bài giai đoạn 2025-2030.

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2025 cho thấy Hà Nội không còn hộ nghèo; toàn thành phố còn 7.565 hộ cận nghèo. Riêng các xã Yên Xuân, Mỹ Đức, Ba Vì, Suối Hai, Yên Bài, Trần Phú và Phú Cát còn 525 hộ cận nghèo với 1.319 nhân khẩu.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai các chính sách hỗ trợ đất đai, góp phần ổn định đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thủ đô./.

