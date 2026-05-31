Vĩnh Long kỳ vọng bứt phá tăng trưởng nhờ khơi thông đầu tư, sản xuất

Dù duy trì đà phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026 của tỉnh Vĩnh Long vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Tỉnh đang đứng trước yêu cầu vừa giữ vững đà tăng trưởng, vừa khẩn trương khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng tổng ngân sách trên địa bàn (GRDP) đạt 10% trong năm nay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, tỉnh đã nhận diện rõ các điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tăng trưởng và tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc nội tại; đồng thời chủ động ứng phó với các yếu tố bất lợi từ bên ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện (thứ 4 từ trái sang) tham quan xưởng sản xuất Công ty TNHH Hải Đại (Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long). (Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN)

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung tái cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực như lúa chất lượng cao, cây ăn trái, dừa, rau màu và hoa kiểng. Đồng thời tăng cường kiểm soát dịch bệnh, phát triển liên kết chuỗi sản xuất, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đối với công nghiệp, trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng và dự án đầu tư mới. Tỉnh cũng phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để bảo đảm vận hành hiệu quả các nhà máy điện hiện có.

Ngoài ra, trong lĩnh vực xây dựng, tỉnh quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như cầu Ba Lai 6, Ba Lai 8, cầu Đình Khao, các tuyến đường kết nối khu công nghiệp và các dự án hạ tầng giao thông quan trọng. Song song đó là giải pháp kiểm soát giá vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới. Ngành du lịch được định hướng phát triển theo hướng đặc trưng, gắn với du lịch sinh thái miệt vườn, văn hóa Khmer, du lịch cộng đồng và các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).

Đặc biệt, tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mục tiêu đến cuối năm 2026 thành lập mới khoảng 1.900 doanh nghiệp, huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 79.000 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân, ngành nông nghiệp đã rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng theo từng quý, đồng thời chủ động điều chỉnh giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Song song đó, ngành nông nghiệp phối hợp với sở, ngành và địa phương tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thị trường tiêu thụ; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Công Thương Trần Quốc Tuấn cho biết ngành sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp chế biến, xuất khẩu, năng lượng và cụm công nghiệp trọng điểm để sớm đưa vào vận hành, tạo thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

Theo Phó trưởng Thống kê tỉnh Vĩnh Long Trần Chánh Thành, bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án năng lượng vận hành ổn định, qua đó góp phần tạo động lực tăng trưởng cho những tháng cuối năm.

Với việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, Vĩnh Long kỳ vọng tạo được bước bứt phá trong những tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, tạo thêm động lực cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Theo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, GRDP quý I/2026 của tỉnh tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, kết quả này vẫn thấp hơn kỳ vọng, phản ánh sự phục hồi chưa đồng đều giữa các khu vực kinh tế và tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 nhưng vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10%.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nền kinh tế tỉnh vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực, tạo cơ sở để Vĩnh Long kỳ vọng vào khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026. Thực tế những tháng đầu năm cho thấy nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đang có xu hướng tích cực.

Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt hơn 10.697 tỷ đồng, bằng 47,38% dự toán năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,57 tỷ USD, tăng 5,53% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi chiếm gần 79% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thành lập mới 1.355 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 5.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 13.200 doanh nghiệp.

Trong khi đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 87.000 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đón khoảng 2,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,4%; riêng khách quốc tế đạt gần 480.000 lượt, tăng 113,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 2.545 tỷ đồng./

