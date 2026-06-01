Bang Texas trở thành điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp Mỹ

Theo một báo cáo mới của hãng tư vấn bất động sản thương mại CBRE, bang Texas đang nổi lên như điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp Mỹ trong xu hướng dịch chuyển trụ sở khỏi các bang có mức thuế và chi phí hoạt động cao.

Báo cáo cho thấy khu vực Dallas-Fort Worth dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp chuyển trụ sở trong giai đoạn 2018-2025 với 111 trường hợp. Thành phố Austin đứng thứ hai với 88 doanh nghiệp, trong khi Houston thu hút thêm 31 trụ sở công ty trong cùng thời kỳ.

Tổng cộng, ba trung tâm kinh tế lớn của Texas đã trở thành những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các doanh nghiệp tìm kiếm môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Theo CBRE, có 725 doanh nghiệp thực hiện việc di dời trụ sở trên toàn nước Mỹ trong giai đoạn bảy năm qua. Các công ty cho biết cơ hội mở rộng hoạt động, chi phí vận hành thấp hơn và môi trường quản lý ít ràng buộc hơn là những yếu tố chính thúc đẩy quyết định chuyển địa điểm.

Bên cạnh Texas, bang Florida cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Thành phố Miami đã thu hút nhiều doanh nghiệp từ các trung tâm kinh tế truyền thống như Los Angeles, vùng Vịnh San Francisco và Boston nhờ chính sách thuế ưu đãi, hệ sinh thái công nghệ phát triển và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính và công nghệ.

Ở chiều ngược lại, California là bang ghi nhận mức thất thoát doanh nghiệp lớn nhất. Riêng khu vực Vùng Vịnh San Francisco mất ròng 163 trụ sở công ty trong cùng giai đoạn.

Các doanh nghiệp rời California chủ yếu viện dẫn gánh nặng thuế khóa, quy định lao động chặt chẽ và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Các chuyên gia nhận định xu hướng dịch chuyển doanh nghiệp đang trở thành chủ đề đáng chú ý trong các cuộc tranh luận về chính sách thuế, môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh giữa các bang.

Một số bang do đảng Dân chủ kiểm soát hiện cũng đang xem xét các biện pháp tăng thuế đối với giới có thu nhập cao, động thái mà giới phê bình cho rằng có thể tiếp tục thúc đẩy làn sóng chuyển dịch doanh nghiệp và vốn đầu tư sang các bang có chính sách thân thiện hơn với hoạt động kinh doanh./.

