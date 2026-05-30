Tòa án liên bang Mỹ tạm dừng triển khai Quỹ Chống Lạm dụng Công quyền

Tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu Bộ Tư pháp tạm dừng mọi hoạt động liên quan Quỹ Chống Lạm dụng Công quyền trị giá 1,778 tỷ USD trong lúc tiếp tục xem xét các vụ kiện về cơ sở pháp lý của chương trình.

Đoàn Hùng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 29/5 đã ban hành lệnh tạm thời ngăn Bộ Tư pháp triển khai Quỹ Chống Lạm dụng Công quyền trị giá 1,778 tỷ USD do chính quyền Tổng thống Donald Trump thành lập trong khi chờ xem xét các khiếu kiện liên quan đến tính hợp pháp của chương trình này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thẩm phán Leonie Brinkema thuộc Tòa án Liên bang khu vực Đông Virginia yêu cầu Bộ Tư pháp không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thành lập hoặc vận hành quỹ cho đến khi có phán quyết tiếp theo của tòa án.

Theo lệnh của tòa, cơ quan này không được chuyển thêm kinh phí vào quỹ, tiếp nhận hoặc xem xét đơn yêu cầu bồi thường, cũng như không được giải ngân bất kỳ khoản tiền nào. Phiên điều trần tiếp theo của vụ kiện được ấn định vào ngày 12/6 tại Alexandria, bang Virginia.

Quỹ Chống Lạm dụng Công quyền được công bố vào tuần trước với mục tiêu bồi thường cho những cá nhân mà chính quyền Tổng thống Trump cho rằng đã trở thành nạn nhân của các cuộc điều tra hoặc truy tố mang động cơ chính trị từ các cơ quan liên bang.

Vụ kiện do một nhóm nguyên đơn khởi xướng, trong đó có cựu công tố viên liên bang Andrew Floyd, người từng tham gia xử lý các vụ án liên quan đến sự kiện bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 và bị Bộ Tư pháp sa thải vào năm ngoái.

Ông Floyd cho rằng quyết định sa thải này là hành động trả đũa liên quan đến công việc của ông. Các nguyên đơn khác gồm Giáo sư Jonathan Caravello thuộc Đại học bang California Channel Islands, tổ chức giám sát chính quyền Common Cause, thành phố New Haven thuộc bang Connecticut và Liên đoàn Quốc gia các Nhà cung cấp Dịch vụ Phá thai.

Bộ Tư pháp Mỹ đã ra tuyên bố phản đối phán quyết của tòa, khẳng định quỹ có đầy đủ cơ sở pháp lý và được xây dựng dựa trên các tiền lệ pháp lý trước đây. Bộ này cũng cho biết sẽ tiếp tục bảo vệ chương trình bồi thường cho những người mà họ cho là đã bị đối xử bất công.

Quỹ Chống Lạm dụng Công quyền được hình thành từ thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Trump và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) trong vụ kiện liên quan đến việc hồ sơ thuế của ông bị tiết lộ trái phép.

Dự kiến quỹ được triển khai đến ngày 1/12/2028 với nguồn kinh phí lấy từ Quỹ Phán quyết, một quỹ thường trực của Bộ Tài chính Mỹ được dùng để chi trả các khoản bồi thường và dàn xếp pháp lý của chính phủ liên bang./.

