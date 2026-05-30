Mercosur và Canada tăng tốc đàm phán hiệp định thương mại tự do

Kết thúc vòng đàm phán thứ 10, các nước thành viên Mercosur và Canada đã làm rõ thêm nhiều nội dung còn khác biệt, tạo động lực cho tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nước thành viên của Mercosur gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay cùng Canada đã kết thúc vòng đàm phán thứ 10 về Hiệp định tự do thương mại (FTA).

Bộ Ngoại giao Paraguay - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Mercosur -cho biết vòng đàm phán kéo dài từ ngày 25-29/5, với sự tham gia của các đoàn kỹ thuật và trưởng đoàn đàm phán hai bên.

Trong khuôn khổ các phiên làm việc, các nhóm chuyên trách đã thảo luận nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, thương mại dịch vụ, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, viễn thông và tạo thuận lợi cho việc di chuyển tạm thời của doanh nhân.

Hai bên cũng trao đổi về thương mại gắn với phát triển bền vững, cùng các vấn đề pháp lý và thể chế liên quan đến việc xây dựng hiệp định.

Theo Bộ Ngoại giao Paraguay, sau 5 ngày làm việc, các cuộc trao đổi và họp điều phối đã giúp hai bên làm rõ hơn những nội dung còn tồn đọng, đồng thời xác định các lĩnh vực có thể đạt được đồng thuận trong thời gian tới.

Tiến trình đàm phán tiếp tục thể hiện quyết tâm của Mercosur và Canada trong việc hướng tới một thỏa thuận “cân bằng và cùng có lợi.”

Mercosur được thành lập năm 1991, gồm bốn thành viên chính là Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay. Khối này chính thức khởi động đàm phán FTA với Canada từ ngày 9/3/2018 nhằm mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Tiến trình đàm phán với Canada diễn ra trong bối cảnh Mercosur đang thúc đẩy mạnh chiến lược mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác ngoài khu vực.

Trước đó, ngày 17/1 vừa qua tại Asunción, Mercosur và Liên minh châu Âu đã ký FTA sau hơn 25 năm thương lượng.

Hiệp định giữa Mercosur và EU bao phủ thị trường khoảng 720 triệu dân và đã chính thức có hiệu lực tạm thời từ ngày 1/5 vừa qua./.Diệu Hương

(TTXVN/Vietnam+)
