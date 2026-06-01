Bạo lực tại nhà tù ở Mexico khiến ít nhất 7 phạm nhân thiệt mạng

Ngày 31/5, nhà chức trách Mexico cho biết ít nhất 7 phạm nhân đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ đụng độ xảy ra rạng sáng cùng ngày bên trong một trại giam ở thành phố Culiacán, thủ phủ của bang Tây Bắc Sinaloa.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, giới chức địa phương chưa công bố nguyên nhân chính dẫn đến vụ đụng độ, song truyền thông địa phương cho biết vụ bạo loạn có thể bắt nguồn từ một cuộc cãi vã giữa các phạm nhân vào tối 30/5 sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

Mâu thuẫn leo thang thành vụ xô xát bằng hung khí tự chế.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng an ninh đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp và tiến hành kiểm tra toàn diện cơ sở giam giữ nhằm bảo đảm an toàn cho các phạm nhân khác.

Tình hình tại cơ sở giam giữ trên hiện đã được kiểm soát. Tuy nhiên, các nhà chức trách tạm thời đình chỉ các cuộc thăm gặp của thân nhân phạm nhân để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo an ninh.

Bang Sinaloa là địa bàn hoạt động của nhiều thành viên thuộc băng đảng ma túy Sinaloa. Kể từ năm 2024 đến nay, cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe phái trong tổ chức này đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Hai phe đối địch chính là “Chapiza” và “Mayiza,” trung thành với hai thủ lĩnh sáng lập của băng đảng Joaquín “El Chapo” Guzmán và Ismael “El Mayo” Zambada, hiện đều đang bị giam giữ tại Mỹ.

Các nhà tù ở Mexico thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải và là nơi xảy ra nhiều vụ bạo lực giữa các nhóm tội phạm đối địch.

Hồi tháng 8/2025, cảnh sát Mexico cũng thông báo ít nhất 7 tù nhân thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ bạo loạn nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Tái hòa nhập xã hội ở thành phố Tuxpan, bang Veracruz, miền Đông Mexico./.

