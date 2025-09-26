Bạo loạn tại nhà tù ở Ecuador khiến hàng chục người thiệt mạng

Ngày 25/9, truyền thông Ecuador đưa tin ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một vụ bạo loạn xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một nhà tù ở tỉnh Esmeraldas.

Vụ việc được cho là xuất phát từ xung đột giữa các băng nhóm đối địch, bắt đầu vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương), khi người dân xung quanh nghe thấy tiếng súng và la hét. Cảnh sát cho biết con số thương vong có thể còn tăng cao.

Trước đó hôm 22/9, một vụ bạo loạn khác tại một nhà tù ở miền Tây Nam Ecuador cũng khiến ít nhất 14 người chết và 14 người khác bị thương.

Ecuador đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trại giam nghiêm trọng, khi số liệu chính thức ghi nhận khoảng 600 tù nhân thiệt mạng trong các vụ bạo loạn liên quan đến băng nhóm kể từ tháng 2/2021./.

