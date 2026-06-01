Việt Nam đạt bước tiến vượt bậc về hệ sinh thái khởi nghiệp, kinh tế số

Sáng 1/6, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương. Thông tin tại họp báo, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1/2026 đạt 50,76%.

Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp toàn cầu 2026 của StartupBlink, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước tiếp tục mở rộng với 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ, cùng 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 26/34 tỉnh, thành phố.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trong tháng 5 đạt 50,2%. Kinh tế số năm 2025 ước đóng góp 14,02% GDP, tương đương khoảng 72,1 tỷ USD.

Việt Nam cũng duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu thế giới về hạ tầng viễn thông khi tốc độ Internet băng rộng di động đạt 207,3 Mbps và băng rộng cố định đạt 287,33 Mbps, cùng xếp hạng 11 toàn cầu.

Đến nay, cả nước có 110,5 triệu thuê bao Internet băng rộng di động, trong đó có 24,29 triệu thuê bao 5G; 25,62 triệu thuê bao Internet băng rộng cố định.

Doanh thu dịch vụ bưu chính trong tháng 5 ước đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.Về công tác hoàn thiện thể chế, trong tháng 5, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 2 nghị định, 2 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quyết định và ban theo thẩm quyền 4 thông tư.

Các chính sách tập trung vào phát triển công nghệ mới, công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, an ninh công nghệ.

Tháng 5 cũng ghi nhận nhiều hoạt động đối ngoại và sự kiện lớn của ngành. Nổi bật là Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Ấn Độ tại New Delhi với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội đàm giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Cộng nghệ Sri Lanka về hợp tác trong các lĩnh vực 6G, UAV và công nghệ vệ tinh; Phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Bộ cũng tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5; Triển lãm Sách Khoa học và Công nghệ 2026 với chủ đề “Tri thức - Kiến tạo quốc gia số”; Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời tham gia nhiều diễn đàn quốc tế về AI, bán dẫn, chuyển đổi số và hạ tầng số tại Singapore, Hoa Kỳ, Thái Lan và Philippines.

Trong tháng 6, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; đặc biệt là hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bưu chính và viễn thông.

Bên cạnh đó, Bộ đẩy mạnh phát triển các công nghệ chiến lược, nghiên cứu tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện Đề án Sàn Giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn tới./.

