Giá vàng ngày 1/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng trong nước sáng 1/6 hầu như không đổi so với cuối tuần qua.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới có thời điểm giảm xuống còn 4.365,76 USD/ounce, mức thấp nhất trong vòng hai tháng. Tuy nhiên, kim loại quý đã nhanh chóng lấy lại đà tăng và phục hồi hơn 1% vào cuối tuần sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 60 ngày.

Dù đã phục hồi từ vùng đáy hai tháng, giới phân tích cho rằng xu hướng của giá vàng trong thời gian tới vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột tại Trung Đông và các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại Việt Nam, ngày 1/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 156,00-159,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 1/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

​