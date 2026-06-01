Giá dầu tăng hơn 2% sau diễn biến mới liên quan tới Trung Đông

Giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi quân đội Israel triển khai hoạt động mới liên quan đến Liban trong cuộc giao tranh với lực lượng Hezbollah, bất chấp lệnh ngừng bắn đã được công bố từ hơn sáu tuần trước.

Tính đến 11 giờ 12 phút giờ GMT ngày 31/5 (tức 6 giờ 12 phút sáng 1/6 giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 2,17 USD, tương đương 2,48%, lên 89,53 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,93 USD, tương đương 2,12%, lên 93,05 USD/thùng.

Tình hình giao tranh leo thang diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Liban tại Washington hôm 29/5.

Diễn biến này làm suy giảm kỳ vọng rằng Mỹ và Iran có thể sớm công bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Chính kỳ vọng đó đã giúp giá dầu Brent và WTI chốt phiên cuối tuần trước tăng lần lượt 1,8% và 1,7%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hồi cuối tuần trước rằng ông sẽ sớm đưa ra quyết định về đề xuất gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran được công bố vào đầu tháng 4/2026.

Việc gia hạn này sẽ tạo thêm thời gian cho các nhà đàm phán tìm kiếm một giải pháp chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đồng thời xử lý bất đồng cốt lõi liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Israel được xem là nhân tố then chốt đối với bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Về phần mình, Iran cũng nhiều lần khẳng định rằng các hoạt động của Hezbollah phải được đưa vào tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, những lo ngại liên quan đến thủy lôi tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới - đang gia tăng. Theo nhận định của ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG, điều này có thể làm chậm quá trình mở lại eo biển Hormuz và khiến thị trường dầu mỏ phải chờ lâu hơn mới có thể nhận được kết quả từ việc tuyến hàng hải này khôi phục hoạt động.

Ông Sycamore nhận định: “Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, nguồn cung dầu cũng sẽ không tăng mạnh ngay lập tức.”

Eo biển Hormuz là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu. Iran trên thực tế đã đóng cửa tuyến đường này kể từ khi xung đột bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 2/2026.

Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã lấn át các số liệu kinh tế ít khả quan từ Trung Quốc công bố cuối tuần qua. Dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của nước này tiếp tục trì trệ, làm gia tăng quan ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang mất đà tăng trưởng trong bối cảnh xuất khẩu suy giảm và chi phí đầu vào gia tăng./.

